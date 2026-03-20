Nynější operace nazvaná Alice, jejíž součástí byly razie v několika německých spolkových zemích, je vyvrcholením více než čtyřletého vyšetřování bavorských kriminalistů. Zaměřili se na skrytou část internetu, takzvaný darknet, konkrétně pak na stránky nabízející dětské pornografické snímky. Ty přilákaly zájemce, kteří si další takový materiál objednali. Smyslem provozovatele bylo získat peníze, ale snímky nedodat.
Bavorský ministr spravedlnosti Georg Eisenreich v prohlášení poznamenal, že i když snímky zájemci nakonec nedostali, falešné obchody skutečnou dětskou pornografii opravdu inzerovaly. „Nesmíme zapomínat, že za každým takovým obrázkem a za každým videem je nepředstavitelné utrpení dětí,“ řekl.
Do operace se zapojilo přes dvacet států, mimo jiné Česká republika, Kanada, Austrálie či Spojené státy. „V ČR byly v rámci operace obviněny tři osoby,“ uvedl Vinčálek. Stíhaní jsou podle něj z různých částí Česka a policie je viní z trestných činů souvisejících s dětskou pornografií. Při domovních prohlídkách kriminalisté zabavili 47 kusů výpočetní techniky či nosičů.
Vyšetřování je podle Eisenreicha šokující, neboť odhalilo, jak vysoká poptávka po dětské pornografii je. V hledáčku policie je nyní okolo 600 uživatelů, kteří od února 2020 do července 2025 na nyní zablokovaných portálech provedli platby.
Bavorské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že na 440 uživatelů se už policistům podařilo identifikovat. Policejní prohlášení uvádí, že 89 uživatelů je z Německa, státní příslušnost ostatních nezmiňuje.