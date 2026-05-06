Německá policie zadržela pět Čechů. Podezírá je ze série vloupání v Bavorsku

Autor: ,
  16:02
Německá policie zadržela tento týden pět Čechů, které podezřívá ze série vloupání v oblasti bavorského města Selb. V úterý o tom informovalo policejní ředitelství regionu Horní Franky a státní zastupitelství v Hofu. Selb leží několik kilometrů od západočeské Aše.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V pondělí policisté zadrželi tři Čechy ve věku od 24 do 40 let. Přistihli je přímo při vloupání do jednoho z rodinných domů v Selbu. Na světlo baterky u běžně prázdného obydlí policisty upozornil všímavý soused.

Za několik hodin objevil jiný náhodný svědek ve vesnici Stopfersfurth u Selbu kradené předměty, z nichž některé měly značnou hodnotu. Poblíž policisté zadrželi dva podezřelé ve věku 24 a 40 let, rovněž Čechy.

Podle tiskové zprávy se u všech pěti mužů jedná pravděpodobně o členy jedné zločinecké skupiny. Na všechny uvalil vyšetřující soudce v úterý vazbu. Muži se nyní nacházejí v různých bavorských věznicích. Čelí obvinění z několika vloupání v Selbu a okolí, podle dosavadního vyšetřování by jich mohlo být nejméně 14.

Celková hodnota odcizeného zboží se pohybuje v řádu desítek tisíc eur, celková škoda na majetku by však měla být ještě vyšší, v řádu stovek tisíc eur.

