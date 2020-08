Brutální umí být i policie v Německu. Tvrdé zásahy ukazuje řada videí

Velkou pozornost na Twitteru vzbudilo video, na kterém policista zatýká patnáctiletého chlapce a kolenem mu tlačí na krk. Na nahrávce je slyšet, jak kolemjdoucí strážníka žádají, aby toho nechal. Incident se odehrál v Düsseldorfu a lidé ho na internetu přirovnávají k vraždě Floyda.

Podezřelému se podle stanice Deutsche Welle nic nestalo, video nicméně na sociálních sítích i mimo ně vyvolalo vášnivou debatu o limitech policejní autority. Nahrávka z Düsseldorfu totiž není jediná, která se na sítích objevila.

Svědci ve Frankfurtu například natočili policistu, jak kope do muže na zemi, jenž se bránil zatčení. „Je to příliš hrubé a naprosto neprofesionální. Jsem zvědav, jakou to bude mít pro policistu dohru,“ napsal na Twitteru uživatel s přezdívkou Magitchter. „Nevím, jestli by se to řešilo bez videa,“ napsal další.

Frankfurtská policie vydala prohlášení, ve kterém připustila, že strážník proti podezřelému „nesprávně použil sílu“, a uvedla, že ho čeká disciplinární řízení.



Podobná videa se objevila také na severu země, konkrétně v Hannoveru a Hamburku. Jedno z nich zachytilo muže, kterého se snažila marně zadržet čtveřice policistů. Mladík posléze začal křičet, že nemůže dýchat. Policejní oddělení poté uvedlo, že muž mohl dobře dýchat po celou dobu zákroku.

Zákrok policie ve Frankfurtu:

..... @FrankfurtSued Gestern Nacht in Alt-Sachsenhausen. Bei 00:16 konnte es sich der blonde Polizist auch nicht verkneifen nochmal auf den am Boden Liegenden einzutreten. #Polizeiproblem https://t.co/88Tsn9TzW8 oblíbit odpovědět

Kritika policie přichází po nepokojích ve Stuttgartu, kde se strážníci v červnu střetli s davem několika stovek lidí, a po demonstracích proti policejní brutalitě a rasové nerovnosti, na kterých protestovalo několik tisíc Němců.



Videa údajného policejního násilí vyvolala politickou reakci na lokální i celostátní úrovni. „Takové obvinění musíme brát vážně, ale zároveň nesmíme policii okamžitě soudit. Prioritou je náležité vyšetření incidentů,“ prohlásil Mathias Middelberg z vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Irene Mihalicová, někdejší policistka a poslankyně za opoziční Zelené uvedla, že použití síly může být nezbytné, ale pouze za předpokladu, že to situace vyžaduje. „Policie demokratického státu, jako je ten náš, musí své kroky správně zvážit podle velmi vysokých standardů,“ prohlásila Mihalicová.

Zákrok policie v Hamburku:



Yerim Seni Avrupa @yerimseniavrupa Der 15 Jährige ist heute in Hamburg auf dem Gehweg Scooter gefahren. Als er nicht schnell genug abgestiegen ist ging die Herrenmenschen Show los. https://t.co/oldcaNB7aZ oblíbit odpovědět

„Na videu z Düsseldorfu policista použil metodu, která ohrožuje zdraví zadržovaného z důvodu, který nevidím. Situace musí být objasněna,“ dodala.

Práce policistů se v posledních letech objevuje v centru pozornosti, ale ne v takovém rozsahu jako v USA. Ministr vnitra státu Severní Porýní-Vestfálsko, kde se Düsseldorf nachází, Herbert Reul, se domnívá, že policejní násilí je v některých případech „přiměřené, přípustné a naprosto nezbytné“.

Poslanec sociálních demokratů Uli Grötsch uvedl, že podrobnosti jednotlivých případů by měl vyšetřit nezávislý orgán. „Naprostá většina občanů má důvěru v policii. „Aby to tak zůstalo, nebo se to ještě zlepšilo, musíme každý případ pečlivě a důsledně objasnit. Má na tom zájem i samotná policie,“ řekl.

