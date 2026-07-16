„První záchranáři na místě zjistili dvě mužské osoby a jednu ženskou osobu se smrtelnými zraněními,“ uvedla policie. Další okolnosti případu ale nesdělila. O smrti dítěte však píší německá média.
Tragédie se stala pozdě odpoledne v Torfhausu, který je částí horského městečka Altenau nedaleko nejvyšší severoněmecké hory Brocken. Torfhaus je nejvýše položenou obývanou osadou v Dolním Sasku.
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Vyhlídková věž Harzturm, která je s 65 metry považována za nejvyšší německou rozhlednu ze dřeva a oceli, je v provozu od konce roku 2023.
Jedná se o místní turistickou atrakci. Ve výšce 45 metrů nabízí takzvaný skywalk, tedy plošinu s prosklenou podlahou, a 110 metrů dlouhou klouzačku po obvodu věže. K rozhledně patří i budova s restaurací a prodejna suvenýrů.