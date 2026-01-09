V Německu udeřila sněhová bouře Elli, zavírají se školy

  7:39
Do Německa dorazila sněhová bouře Elli. Podle médií s sebou v nejbližší době přinese až 20 centimetrů nového sněhu, nejvíc napadne na horách. Bouře by se mohla zklidnit až v sobotu večer.
Zasněžené ráno v německém Hannoveru. (9. ledna 2026)

Zasněžené ráno v německém Hannoveru. (9. ledna 2026) | foto: AP

Sněžení v Německu. Záběr na Federální soud v Lipsku (9. ledna 2026)
Bouře Goretti přinesla sněžení do britského města Walsall. (8. ledna 2026)
Sněhová bouře Goretti a nadílka na britském nádraží Walsall. (8. ledna 2026)
Sněžení v italském Livignu (8. ledna 2026)
Informuje deník Bild. Podle meteorologů může návětrných svazích hor napadnout až 20 centimetrů nové pokrývky.

Jinak předpověď avizuje 5 až 10 centimetrů nového sněhu v pásu táhnoucím se od východního Bavorska přes střední Německo. Regionálně se mohou objevit závěje.

Na západě Čech už intenzivně sněží. Sníh komplikuje dopravu, dálnice stojí

Kvůli počasí jsou v pátek zavřené na mnoha místech školy, studenti v pátek zůstanou doma například v Hamburku. V Berlíně to podle webu nechávají na rodičích, zda děti do školy pošlou, na online výuku jsou připraveni například v Durynsku.

Nehody se odehrávají na silnicích. Na dálnici A7 v Hesensku se převrátil nákladní automobil, další auta uvázla ve sněhu. Neprojedou kamiony. K dalším nehodám došlo na silnicích v Dolním Sasku.

Varování i jinde v Evropě

Vydatné sněžení zasáhlo části severní a západní Evropy už ve čtvrtek. Na jihovýchodě způsobilo výpadky elektřiny.

Evropu sužuje silné sněžení, udeřit se chystá nebezpečná bouře Goretti

Severozápadní část Francie navíc večer zasáhne silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti, která se nejprve přežene přes Velkou Británii.

Britská meteorologická služba Met Office upozornila, že vítr může v exponovaných oblastech v nárazech dosahovat až 150 kilometrů v hodině, což může potenciálně ohrozit lidské životy.

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Další komplikace na zasněžené D5. U Kladrub uvázl v kopci kamion, dálnice stojí

Ilustrační snímek

Uvázlý kamion v kopci u Kladrub na Tachovsku zastavil provoz na D5 na 112. km na Prahu. Dálnice už stojí hned za hranicí mezi 144. a 136. km na Prahu, kde také ve stoupání uvázlo více nákladních...

9. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  8:01

Rusové zaútočili na Kyjev, do Lvova vyslali Orešnik. Zasáhli několik bytových domů

Sledujeme online
Policisté stojí u těla před poškozeným vícepodlažním bytovým domem po ruském...

Rusko v noci na pátek zaútočilo drony Ukrajinu. Útok v Kyjevě zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 19 lidí zranil. Způsobil také rozsáhlé škody na domech a infrastruktuře. Drony zasáhly...

9. ledna 2026  6:51,  aktualizováno  7:43

V Německu udeřila sněhová bouře Elli, zavírají se školy

Zasněžené ráno v německém Hannoveru. (9. ledna 2026)

Do Německa dorazila sněhová bouře Elli. Podle médií s sebou v nejbližší době přinese až 20 centimetrů nového sněhu, nejvíc napadne na horách. Bouře by se mohla zklidnit až v sobotu večer.

9. ledna 2026  7:39

Imigrační agenti znovu stříleli na auto, v Portlandu zasáhli dva lidi

Demonstranti stojí v konfrontaci s policií před budovou americké imigrační a...

Federální imigrační agenti ve čtvrtek postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti chtěli agenti...

9. ledna 2026  7:29

Kim na inspekci stavby památníku ukázal práci s lopatou a řídil ještěrku

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při inspekci stavby památníků vojákům vyslaným...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un začátkem týdne navštívil na okraji Pchjongjangu staveniště památníku vojákům padlým v boji na straně Ruska. Při inspekci se také chopil lopaty a zasadil pamětní strom.

9. ledna 2026  7:11

Na západě Čech už intenzivně sněží. Sníh komplikuje dopravu, dálnice stojí

Sledujeme online
Ranní sníh na pražském Andělu. (9. ledna 2026)

Česko zasáhlo intenzivní sněžení, které dorazilo z Bavorska. Meteorologové ráno uvedli, že vytrvale sněží hlavně na západě Čech, sněhová nadílka se přesouvá k východu. Problémy mohou nastat hlavně v...

9. ledna 2026  6:19,  aktualizováno  6:34

Střídavá a výlučná péče o děti končí kvůli „nálepkování“ rodičů. Nově je rovnoměrná

ilustrační snímek

Co se mění v oblasti péče o děti? Novela občanského zákoníku bude účinná od 1. ledna 2026, kdy se ruší pojmy střídavá, společná a výlučná péče. Změny se však týkají hlavně terminologie. Nový zákon...

9. ledna 2026

Domácí tisk už není jen nouzové řešení. Jak vybrat barvy do tiskárny?

Kompatibilní barvy do tiskárny od TonerPartner.cz

Doba, kdy jsme do práce nebo do školy tiskli jen v nejnutnějších případech, je dávno pryč. Éra home office, hybridní práce a distančního studia přinesla potřebu dokumenty tisknout doma v objemech,...

9. ledna 2026

Pojďte pane, budeme si hrát po čínsku. Tygr se zakousl do autobusu a zasekl se

Tygrovi se zasekl zub v kole turistického autobusu

Ve velké drama se zvrhla zvědavost mladého tygra v čínské provincii Liao-ning. Líbilo se mu, jak se točí kolo autobusu, tak se do něj zakousnul. Jenže se mu tam zasekl zub. Kolegovi v nouzi přišli na...

9. ledna 2026

Vyšší daně, slabší lihoviny. Výrobci snižují obsah alkoholu, aby udrželi ceny

ilustrační snímek

Lihoviny na českém trhu postupně mění parametry, na které byli spotřebitelé zvyklí. Některé zavedené značky snižují obsah alkoholu. Hlavním důvodem není změna receptury ani snaha šetřit na kvalitě,...

9. ledna 2026

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Od Mao Ce-tungova bulváru k Trumpově dálnici. USA obnovují vliv v Kambodži

Americký prezident Donald Trump (vpravo) vedle kambodžského premiéra Hun Maneta...

Když kambodžská vláda v létě nominovala Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru, mohlo to působit jako politická kuriozita. Nyní se však ukazuje, že šlo o předzvěst strategického obratu. Po letech...

9. ledna 2026

Svižný rozjezd. Zelenou bionaftu HVO si oblíbili hlavně řidiči kamionů

Nafta HVO –(Hydrotreated Vegetable Oil) se vyrábí procesem hydrogenace zejména...

V Česku je v současnosti už přes třicet veřejných čerpacích stanic, kde lze natankovat stoprocentní HVO neboli naftu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Jde samozřejmě o minoritní část trhu,...

9. ledna 2026

