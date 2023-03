Rusko pečlivě sleduje Pavlova slova o jediné šanci Ukrajiny, tvrdí televize

„S mimořádnou pozorností je zde sledováno to, co nový český prezident řekl. Petr Pavel uvedl, že Ukrajina má pro očekávanou jarní ofenzivu jen jednu šanci, protože Západ také nemá nekonečné prostředky a zbraně, aby mohl Ukrajinu v dohledné době vybavit na další ofenzivu. A to je zde, jak jsem řekl, s velkým zájmem sledováno,“ řekl moskevský zpravodaj televize Welt.

Ruský postoj je podle zpravodaje takový, že chystaný ukrajinský protiútok musí být zastaven za každou cenu. „Pokud by se Ukrajině podařil průlom, mělo by to pro Rusko katastrofální následky,“ dodal.

Pavel v Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) řekl, že letošní rok bude rozhodující, neboť ani jedna ze stran konfliktu nebude mít kapacity pro další ofenzivy. Rychlé poskytnutí zbraní, které Kyjev nyní potřebuje, je tak podle českého prezidenta i v zájmu Evropy.

Český prezident v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung hovořil jmenovitě o možnostech Česka. To podle něj už Ukrajině dodalo, co mohlo. Jisté možnosti vidí ještě v protivzdušné obraně a v munici, pro kterou má Česko výrobní kapacity. S její produkcí ale může být problém kvůli nedostatku pracovníků a současné nízké nezaměstnanosti. „Pracovní síla se tady těžko hledá. Možnosti ale existují, třeba v podobě pracovníků z Ukrajiny,“ řekl.

Pavel se obává, že příští rok by už mezinárodní zájem o Ukrajinu mohl klesnout. Zvláště pak v USA, které vzhledem k volbám budou spíše řešit vnitropolitické záležitosti. USA jsou největším dodavatelem vojenské pomoci Ukrajině.