Mutti vrací úder. Merkelová naskočila do kampaně, snaží se odvrátit debakl

Byl to dost možná poslední projev odcházející kancléřky na půdě Spolkového sněmu. Zatímco dosud zůstávala spíše stranou kampaně, v úterý se na jeho posledním jednání před volbami silně vymezila proti překvapivému lídrovi průzkumů.

Ve své řeči varovala, že sociální demokracie (SPD) může po volbách sestavit vládu s postkomunistickou Levicí, která má v programu například odchod z NATO. Naopak konzervativní kabinet v čele s Arminem Laschetem bude podle ní zárukou „stability, spolehlivosti a zdrženlivosti“.

A pak se pustila do ofenzivy. „Pokud chceme přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat, musíme používat argumenty, ne mluvit o morčatech,“ opřela se do kandidáta SPD na kancléře Olafa Scholze.



Ten se minulý týden nechal slyšet, že padesát milionů Němců, kteří dostali obě dávky, jsou v podstatě pokusná morčata, na kterých bylo kvůli skeptikům demonstrováno, že vakcinační látky proti koronaviru jsou bezpečné.

„Nikdo, kdo dostal vakcínu, není morčetem. Ani já, ani Olaf Scholz,“ zaútočila na populárního ministra financí, který v posledních týdnech úspěšně imituje její image a konzervativní unii přebírá voliče.

„To je ale poprask!“

Sedmašedesátiletá kancléřka si stále zachovává mimořádnou popularitu a řada Němců si podle všeho nedokáže představit novou éru bez „Mutti Merkel“ v čele země. Laschetovi, který kormidlo CDU převzal na počátku letošního roku, se zatím nepodařilo voliče přesvědčit, že on je jejím právoplatným dědicem.

Naopak, jeho přešlapy a mdlé charisma táhnou hegemona německé politiky ke dnu. Zatímco počátkem roku by konzervativní unii CDU/CSU volilo 36 procent Němců, dnes je to jen 19. Do čela průzkumů se nedávno vyhoupla sociální demokracie, která se v posledním průzkumu vyšplhala na 25 procent.

Merkelová se tak nyní čím dál častěji pouští do kandidáta strany, která posledních osmi letech plnila roli jejího menšího koaličního partnera. Její předvolební projev během parlamentní debaty o stavu země byl občas přerušován nesouhlasnými výkřiky.

„Bože můj, to je ale poprask!“ reagovala podle listu The Financial Times na pokřikování z lavic AfD. „Členkou Spolkového sněmu jsem už více než třicet let. Kdy bychom se měli bavit o takových problémech, když ne tady? Toto je srdce naší demokracie,“ dodala.

Agentura Bloomberg poznamenává, že Scholz si během svého projevu udržel uměřenou image a na kancléřčiny útoky nijak nereagoval. V pozdějším rozhovoru nicméně zdůraznil, že jeho výroky o morčatech byly myšleny v nadsázce a jeho političtí soupeři na ně reagují příliš podrážděně.



„Pokud se tomu někteří lidé nechtějí zasmát a nechají se vytočit, tak to zřejmě má něco do činění s tím, že při pohledu na předvolební průzkumy moc důvodů k smíchu nemají,“ uvedl někdejší starosta Hamburku, kterého by v kancléřství chtěla více než polovina Němců.