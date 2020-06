Německo otevřelo hranice. Češi podle finančních analytiků vyrazí na nákupy

Německo zavedlo kontroly kvůli koronaviru na hranicích s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem 16. března. Hraniční přechody s Českem a s trojicí dalších sousedních zemí nekontrolovalo, ale také zde byly v pohraniční oblasti četnější hlídky.



Od pondělí už jsou hranice znovu volně prostupné, i když německá média upozorňují na delší fronty na hranicích s Dánskem, které byly ze strany skandinávské země ráno stále ještě kontrolovány.

Trojice kontrolních stanovišť je nadále jen na hranicích s Rakouskem, kde však vznikla už před pandemií, a to kvůli usměrňování migračních toků.

Berlín v pondělí také zrušil varování před cestami do zhruba 30 evropských zemí včetně České republiky. Pro více než 160 dalších států ale varování před cestami, které nejsou nutné, nadále platí, a to až do konce srpna. Již předtím může však být na základě dobré individuální epidemiologické situace zrušeno.

I přes uvolnění varují někteří němečtí politici před přehnanými očekáváními, pokud jde o letní dovolenou. Ministr zahraničí Heiko Maas poznamenal, že krize způsobená nákazou zdaleka není u konce. Každý, kdo si myslí, že letošní dovolená bude stejná jako dříve, podle něj bude překvapen.

Zdravotnický expert vládní sociální demokracie (SPD) Karl Lauterbach zase podotkl, že by si zejména lidé se zdravotními problémy měli pečlivě zvážit, jestli a kam do zahraničí pojedou.

Češi budou do Německa cestovat častěji, soudí analytici

Podle analytiků lze očekávat častější a větší nákupy Čechů v Německu v důsledku tamního dočasného snížení daně z přidané hodnoty (DPH). Německá vláda v pátek na mimořádné schůzi schválila snížení DPH, od července do konce letošního roku klesne z nynějších 19 na 16 procent. Změnu musí odsouhlasit ještě parlament, který se kvůli tomu sejde 29. června.

„V celém ´neštěstí koronakrize´ je v Česku jedním z největších ,štěstí´, že je tak mocně ekonomicky provázáno zrovna se zemí, jež neváhá razantně svoji poptávku podpořit. Německý daňový poplatník, z jehož daní je německý balík opatření financován, také právě díky snížení DPH z nezanedbatelné části pomůže na nohy i české ekonomice,“ uvedl analytik Lukáš Kovanda z Czech Fund. Snížení sazby DPH podle něj umožní německým firmám udržet si nyní více peněz na účtu, navíc lidé dostanou impulz ke spotřebě.

Lze podle něj předpokládat, že z redukce sazby bude zčásti těžit německá podniková sféra a zčásti tamní spotřebitelé, protože firmy budou moci snadněji snížit konečné ceny.



Do Německa podle Petr Bartoňa z Natlandu již nyní jezdilo mnoho Čechů, a to nejen z pohraničí, na nákupy za levnějším spotřebním zbožím. Nyní by se podle něj mohla frekvence nákupů zvýšit, zejména ale budu lidé nakupovat ve větším objemu. Kvůli krizi jsou nyní podle něj Češi ještě citlivější na cenu, navíc zlevnily pohonné hmoty. Přibylo také nezaměstnaných, kteří budou mít více volného času vyjet na nákup pro sebe, příbuzné a známé do Německa.

Na české spotřebitele mohou podle Bartoně dopadnout i další změny německého daňového řádu. Ministr financí Olaf Scholz řekl, že vláda schválila i návrh zákona na změnu daně z motorových vozidel. Německo chce od příštího roku nová auta produkující více oxidu uhličitého zatížit vyšší daní než ty vozy, jejichž emise budou nižší.

„Vyšší daně na nová auta tam mohou dopadnout na naše výrobce. V Německu se zvýší atraktivita elektroaut, těch ale moc nevyrábíme. I když nevyrábíme vyloženě špinavá auta, poptávka po tradičních autech v Německu může klesnout. Naše továrny jsou však nastaveny na nějaký objem výroby. Je možné, že nyní bude více potřeba ,udat´ tento objem v ČR, a proto by teoreticky mohlo ve středním období dojít ke snížení cen automobilů v Česku. Potom bude možno jezdit na nákupy do Německa ještě levněji,“ řekl dále.