Polák postavil před německým úřadem repliku brány z Osvětimi, matka ho hájí

  10:35
Obyvatelé německého města Eggenfelden zůstali v šoku, když se před místním finančním úřadem objevila replika nechvalně proslulé vstupní brány do koncentračního tábora v Osvětimi. Detailně zpracovanou konstrukci s nápisem „Arbeit Macht Frei“ podle vyšetřovatelů postavil Polák, kterému teď v Německu hrozí až pět let vězení.
V Osvětimi zemřelo téměř 90 procent zde vězněných sokolů. | foto: VHÚ

Vyšetřovatelé označili podezřelého jako Mariuse P. Muž dlouhodobě žije v Německu a podle stanice TVP vlastní reklamní agenturu.

Policie ho nyní spojila s dvoumetrovou kopií brány, která se v březnu objevila před finančním úřadem v bavorském Eggenfeldenu. Podezřelý se nachází posledních čtrnáct dní ve vazbě, oznámily úřady.

Dřevěná konstrukce věrně napodobovala vstup do bývalého nacistického vyhlazovacího tábora. Nechybělo ani obrácené písmeno „B“ ve slově „Arbeit“, stejně jako na originální bráně v Osvětimi.

Německá média navíc uvedla, že muž vytvořil také model krematorní pece připomínající ty, které nacisté používali během holokaustu.

Čin podle vyšetřovatelů souvisel se sporem o nezaplacené daně. Marius P. údajně dluží finančnímu úřadu v Eggenfeldenu zhruba 70 tisíc eur.

„Můj syn není extremista ani antisemita. Spor kvůli daňovým dluhům ho ale psychicky zlomil a upadl do deprese,“ řekla bulvárnímu deníku Bild jeho matka.

Německo patří mezi země s nejpřísnějšími zákony týkajícími se veřejných odkazů na nacistickou éru. Tamní legislativa trestá projevy, které zlehčují nebo popírají nacistické zločiny, pokutou nebo až pětiletým vězením.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Nejoblíbenější jména za loňský rok

Ilustrační snímek

Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po třinácti letech sesadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu...

Česko by se mohlo podílet na výrobě zbraní pro USA, řekl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka se v Bílém domě setkal se zástupcem poradce pro...

Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní...

28. května 2026  10:28

Nejistota slovenské Pohody. Festival někomu politicky překáží, zní z Trenčína

Scissor Sisters na festivalu Pohoda

Přední slovenský multižánrový festival Pohoda nemá jistotu, že bude moci v příštích letech pokračovat na letišti v Trenčíně. Ministr obrany Robert Kaliňák to zdůvodnil rozšiřováním aktivit místních...

28. května 2026  10:14

Poslanci začali odpověďmi na písemné interpelace, ministři ale většinou nepřišli

Přímý přenos
Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Jednání Sněmovny začalo ve čtvrtek ráno pravidelnými interpelacemi na premiéra Andreje Babiše a další členy vlády. Ve vládních lavicích je ale téměř prázdno, a tak poslanci projednávání písemných...

28. května 2026  5:59,  aktualizováno  10:10

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

28. května 2026

RECENZE: Svěrákova druhá Jízda? Pět švestek pobaví, ale nepřekvapí

60 % Premium
Hrdinové filmu Pět švestek

Přísloví praví, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ale když totéž dělají tři, čtyři, deset filmařů, pak se nutně připravují o tajemství a vystavují srovnání. Což je případ autorské novinky...

28. května 2026

Albínského buvola zachránila podoba s Trumpem před porážkou, skončí v zoo

Albínského buvola z Bangladéše před smrtí zachránil fakt, že svým účesem...

V Bangladéši se před muslimským Svátkem oběti (íd al-adhá) dočkal nečekané záchrany albínský buvol s blond hřívou přezdívaný Donald Trump. Mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí, mělo...

28. května 2026  9:45

Psy zahubily sinice z Lipna, tvrdí jejich majitelka. Policie má pochybnosti

Důmyslná návnada ohrozila dvanáctiletého Jack Russel teriéra jménem Eff.

Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou psů, kteří se podle oznamovatelky otrávili sinicemi, když se napili vody z přehrady. Z dosud provedeného šetření to...

28. května 2026  9:42

KOMENTÁŘ: Zadlužování Česka? Jenom opoziční lži, píše Babiš

Premiér Andrej Babiš

Ve veřejném prostoru opoziční politici a jim blízcí novináři znovu šíří ohraný a především zcela lživý narativ, že naše vláda chce zadlužovat zemi. Je to naprostá hloupost. Naopak – děláme vše pro...

28. května 2026  9:09

Na muže se zřítila část sklípku, v kritickém stavu ho převáželi do nemocnice

V Hradci u Stoda na Plzeňsku zavalila muže část zahradního sklípku. (27. května...

V kritickém stavu převáželi záchranáři ve středu odpoledne do nemocnice třiašedesátiletého muže. V zahradním sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, na něj spadla dobetonovaná část....

28. května 2026  9:03

RECENZE: Tři dekády „v hajzlu"? Generační výpověď mileniálů nabízejí Demonstranti

Táňa Malíková a Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10

Přesná generační výpověď se vyklubala ze zdánlivě nenápadné novinky pražského Divadla X10. To od podzimu uvádí Demonstranty, autorský kus dějově rámovaný tuzemskými demonstracemi z let 1989, 2000 a...

28. května 2026  8:10

