Vyšetřovatelé označili podezřelého jako Mariuse P. Muž dlouhodobě žije v Německu a podle stanice TVP vlastní reklamní agenturu.
Policie ho nyní spojila s dvoumetrovou kopií brány, která se v březnu objevila před finančním úřadem v bavorském Eggenfeldenu. Podezřelý se nachází posledních čtrnáct dní ve vazbě, oznámily úřady.
Dřevěná konstrukce věrně napodobovala vstup do bývalého nacistického vyhlazovacího tábora. Nechybělo ani obrácené písmeno „B“ ve slově „Arbeit“, stejně jako na originální bráně v Osvětimi.
Německá média navíc uvedla, že muž vytvořil také model krematorní pece připomínající ty, které nacisté používali během holokaustu.
Čin podle vyšetřovatelů souvisel se sporem o nezaplacené daně. Marius P. údajně dluží finančnímu úřadu v Eggenfeldenu zhruba 70 tisíc eur.
„Můj syn není extremista ani antisemita. Spor kvůli daňovým dluhům ho ale psychicky zlomil a upadl do deprese,“ řekla bulvárnímu deníku Bild jeho matka.
Německo patří mezi země s nejpřísnějšími zákony týkajícími se veřejných odkazů na nacistickou éru. Tamní legislativa trestá projevy, které zlehčují nebo popírají nacistické zločiny, pokutou nebo až pětiletým vězením.