Němci s třetí dávkou očkování nemusejí do karantény. Doba izolace se zkrátí

Na změnách se v pátek dohodl kancléř Olaf Scholz s premiéry spolkových zemí. Zdůraznil, že vakcíny poskytují nejlepší ochranu, vyzval proto občany, aby se šli nechat očkovat.

A ty, co už základní očkování mají, Scholz pobídl k posilující dávce. „Kdo má posilující očkování, nebude už muset do karantény,“ řekl kancléř. Neočkovaní se žádných zmírnění restrikcí podle očekávání nedočkali.

Nyní v Německu obecně platí, že po kontaktu s nakaženým je karanténa pro neočkované desetidenní, k jejímu ukončení test není potřeba. Karanténu je však možné zkrátit na sedm dní antigenním testem, případně na pět dní PCR testem.

Pokud ovšem lidé přijdou do styku s variantou omikron, která je považována za rizikovou, musí zpravidla do dvoutýdenní karantény i očkovaní. Experti i politici se obávali, že kvůli nakažlivější variantě omikron by brzy mohla řada zdravotníků a dalších důležitých profesí pro chod země skončit v karanténě, což by mohlo ohrozit chod země.

Německo bude nově přistupovat k variantám koronaviru shodně. Izolace nakažených a karanténa po kontaktu s infikovanými bude desetidenní, uvolnit se z nich bude možné PCR testem po sedmi dnech.

Zdravotníci a další důležité profese budou moci z ústraní po pěti dnech, pokud jejich PCR test bude negativní. Lidí s posilujících dávkou se však karanténa týkat nebude. Podle expertů je omikron výrazně nakažlivější, ale průběh nemoci je mírnější a také rychlejší.

Scholz se dále dohodl se zemskými premiéry, že přístup do restaurací, barů, hospod nebo kaváren se v celém Německu podmíní u základně očkovaných a uzdravených ještě dodatečným testem. Potřebovat ho nebudou jen lidé s posilující dávkou. „Je to přísné opatření, ale nezbytné,“ řekl kancléř.

Scholz rovněž prohlásil, že nadále podporuje zavedení všeobecné očkovací povinnosti proti covidu. Dodal, že stejný názor mají i zemští premiéři. V Německu s 83 miliony obyvatel má základní očkování 71,6 procenta populace, 41,6 procenta lidí dostalo i posilující dávku.

Německý parlament prozatím schválil povinné očkování pro zdravotníky a záchranáře, připravuje se však rozšíření na všeobecnou povinnost.