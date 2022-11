KOMENTÁŘ: Ztratil německý kancléř Olaf Scholz už veškerou soudnost?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Německý spolkový kancléř ohlásil novou politiku Německa vůči Číně a dnes na důkaz toho míří do Pekingu. Jako by Německu nestačil minulý omyl s Ruskem, který uvrhl Evropu do obrovských problémů, píše Tomáš Zdechovský, europoslanec KDU-ČSL.