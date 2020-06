Německo opustí tisíce amerických vojáků. Menší města pociťují nejistotu

Celkem má z Německa odejít skoro deset tisíc amerických vojáků. Které konkrétní jednotky to budou a odkud, se však ukáže až během následujících měsíců. Přesun jednotek zpátky do Spojených států, případně do sousedního Polska má nastat do září, uvedl s odvoláním na své zdroje Wall Street Journal. A zatímco se tento krok americké administrativy rozebírá z hlediska dalšího oslabení německo-americké spolupráce a prohloubení sporů posledních let, bezpečnostního „dárku“ pro Rusko nebo celkového rozložení sil, odchod jednotek bude mít důsledky i rychlé a velmi bezprostřední.