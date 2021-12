Německo nemá dost vakcín, varuje nový ministr. Politika, brání se CDU

„Nemáme dostatek dávek vakcíny,“ prohlásil Lauterbach po auditu zásob očkovacích látek, které má Německo k dispozici. „To překvapilo spoustu lidí. Včetně mě,“ dodal. Německo tak nebude v prvních tři měsíce příštího roku kvůli chybějícím vakcínám schopno dostát tempu současné očkovací kampaně, míní audit nového ministra.

List Business Insider s odvoláním na interní propočty tamního ministerstva zdravotnictví tvrdil, že zemi chybí nejméně 60 milionů dávek. Ministr zdravotnictví později upřesnil, že se jedná o asi 20 milionů.

„V tomto týdnu můžeme dodat 1,2 milionů dávek vakcíny BioNTech celému Německu, následující týden 800 tisíc a pak dalších 1,2 milionů,“ uvedl minulý týden Lauterbach. „Více jich jednoduše není. Už saháme do rezerv,“ vzkázal.

Nedostatek vakcín podle něj značně ohrožuje probíhající „opravdu dobrou“ očkovací kampaň. Jako jiné státy i Německo vyzývá občany ke třetí dávce, která je má ochránit pod rychle se šířící variantou omikron.

Mluvčí Křesťankodemorkatické CDU Tino Sorge, z jejíchž řad se rekrutoval právě ministr Spahn, však tvrdí, že dávek je dostatek. Ke konci roku by mělo být k dispozici více než deset milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech a 40 milionů moderny.

Sorge obviňuje Lauterbacha z toho, že hraje cílenou politickou hru. „Lauterbach křičí, že hoří, aby si mohl hrát na hasiče. I když ví, že žádný oheň nehrozí,“ uvedl.

Nový ministr zdravotnictví ale trvá na svém. „Přál bych si, aby údaje předložené CDU byly správné,“ řekl. „Nyní se pokouším nouzově koupit vakcíny z východoevropských zemí.“ Vakcínu od BioNTechu chce koupit od Rumunska, Rumunska, Polska a Portugalska.

Nová vláda oznámila, že koupí více než 90 milionů dávek vakcíny od BioNTechu za 2,2 miliardy eur. Berlín chce 80 milionů dávek získat prostřednictvím programů EU, dalších 12 pak nakoupit na otevřeném trhu. Ministr zdravotnictví uvedl, že 35 milionů dalších dávek Moderny bylo objednáno přímo od výrobce se schválením EU.

Lauterbach zdůrazňuje, že z nedostatku neobviňuje svého předchůdce. „Ale musíme si nalít čistého vína,“ dodává.

Kritika bývalého ministra zdravotnictví

Jeho kolega ze Sociálnědemokratické strany Německa (SPD), ministr práce Hubertus Heil, nebyl už tak diplomatický. Předchozí administrativu obvinil, že nebyla ohledně množství vakcíny k dipozici upřímná. Stejná kritika zaznívá nyní i od FDP, která náleží do vládní koalice.

Exministr Spahn opakovaně tvrdil, že Německo má více než dostatek očkovací látky pro všechny. „Posilující kampaň neselže kvůli nedostatku dávek vakcíny,“ řekl během své poslední tiskové konferenci na začátku prosince.

Podle listu Bild on i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si v listopadu nechali proklouznout mezi pristy opci na další dávky vakcíny Pifzer/BioNTech. Podle smlouvy s BioNTechnem si EU může objednat více vakcín v krátkém čase tři měsíce předem, to se ale nestalo, tvrdí bulvární list.

Nedostatek očkovacích látek rozčilil a znechutil i německé lékaře. „Když to slyšíte, nemůžete tomu uvěřit,“ řekl například prezident německé lékařské asociace Klaus Reinhardt. Podle šéfa Spolkové asociace lékařů zdravotních pojišťoven Andrease Gassena je to „katastrofický signál“ vyslaný těm, co s pandemií bojují s plným nasazením.

Německo má v současnosti nižší míru proočkovanosti než jiné státy. Podle statistik portálu Bloomberg proočkovanost v Německu dosahuje 70 procent, zatímco v Itálii je proočkováno skoro 75 procent populace a ve Francii téměř 80 procent.