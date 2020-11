Německo chystá hromadné očkování do Vánoc. Rakousko se přidá v lednu

Proočkovat populaci a začít zmírňovat protiepidemická opatření bude podle Spahna možné už v příštím roce relativně rychle: „Nezapomínejme, že proti chřipce dokážeme každý rok během několika týdnů naočkovat až 20 milionů lidí.“



Německo si prostřednictvím vlastních dohod a v rámci hromadné objednávky EU zajistilo 300 milionů dávek vakcín, tedy výrazně více, než bude pro svých 80 milionů obyvatel potřebovat. „Pro sebe budeme mít dost a dál se můžeme rozdělit s ostatními zeměmi,“ řekl Spahn.

Jestli v polovině prosince Německo s očkováním skutečně začne, to nyní závisí na tom, zda nové vakcíny projdou přísnými evropskými standardy bezpečnosti. To zatím vypadá nadějně. „Alespoň jedna vakcína pro použití v Evropě by měla být do konce roku schválena,“ domnívá se ministr zdravotnictví Jens Spahn.



Přestože na finální povolení se ještě čeká, Německo už v minulých týdnech začalo plánovat, kde konkrétně budou očkovací centra, kde se budou vakcíny skladovat i kdo to nakonec všechno zaplatí.

V Berlíně vznikne šest očkovacích center

Už se tedy ví, že například v Berlíně vznikne šest očkovacích center, každé s patnácti ordinacemi. Tamní radnice počítá, že denně se tak zvládne naočkovat 20 tisíc lidí.

Německo prodlouží karanténu Německo kvůli stále vysokému počtu případů nákazy prodlouží přísná omezení do 20. prosince. Epidemická situace podle Angely Merkelové nedovoluje karanténu, která měla skončit v závěru listopadu, zmírnit. Čeká nás ještě dlouhá cesta, řekla kancléřka.

Podobné plány mají také ostatní spolkové země: 36 center připravuje Porýní-Falc, Durynsko 29, Sasko-Anhaltsko 14. Péči o domovy důchodců zajistí mobilní týmy a s distribucí vakcín do jednotlivých center bude pomáhat armáda.

Vzhledem ke komplexní logistice a plánování budou tato nová centra zajišťovat první fázi očkování. Prioritu budou mít nemocní a senioři, ve druhé fázi personál ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních, ve třetí mimo jiné učitelé, hasiči a policisté.



Centra budou vybavena chladicími systémy pro skladování některých očkovacích látek – například vakcína výrobce Biontech/Pfizer musí být uložena při teplotě -75 stupňů Celsia.

Vzhledem ke svému jednostrannému zaměření budou očkovací centra rychlejší a efektivnější než síť praktických lékařů – s nimi se nicméně v dalších fázích také počítá. Očkování bude zdarma, náklady si mezi sebou rozdělí vláda, spolkové země a zdravotní pojišťovny.

Pro koordinaci vznikne internetová platforma

Pro koordinaci očkování vznikne internetová platforma, do níž se na základě regionů a věkových skupin obyvatel bude zaznamenávat míra proočkovanosti jednotlivých oblastí. V momentě, kdy se podaří ochránit dostatečný počet osob z ohrožených skupin, bude možné výrazně uvolnit protiepidemická opatření.



Německo se zároveň připravuje na prodloužení dosavadního částečného lockdownu, který měl původně trvat do konce listopadu.

Premiéři spolkových zemí se o víkendu shodli, že stávající režim, během něhož jsou zavřené bary a restaurace a zrušené kulturní, sportovní a společenské akce, ale zároveň zůstávají otevřené obchody a školy, potrvá téměř do Vánoc. Krátkou pauzu Němci budou mít až od 20. prosince.

Je pravděpodobné, že během středečního jednání tento záměr schválí také spolková vláda. Některé spolkové země prosazují zpřísnění dosavadních pravidel, zejména co se týče kontaktu lidí z různých domácností. Otázkou je také, zda nadále nechat otevřené školy, které v některých regionech platí za infekční hotspoty.

Rakousko začne s hromadným testováním v prosinci

Rakousko ve středu oznámilo, že začne s hromadným testováním obyvatelstva na koronavirus v nejzápadnějších spolkových zemích Tyrolsko a Vorarlbersko už začátkem prosince. Původně měla země s hromadným testováním začít až o víkendu před Vánocemi.

V Rakousku se za posledních 24 hodin covidem-19 nakazilo 5 802 lidí, což potvrzuje stabilizaci situace.

V Salcbursku začne hromadné testování 12. a 13. prosince. V salcburské obci Annaberg-Lungötz, která má přibližně 2 200 obyvatel, se však bude plošně testovat už 1. a 2. prosince, protože právě tam přibylo za posledních sedm dní nejvíce případů koronavirové nákazy a aktuálně je v obci 60 aktivních případů.

Už dříve vláda oznámila, že 7. a 8. prosince podstoupí testy také 40 tisíc policistů. Hromadné testy mají zemi pomoci alespoň částečně v návratu k normálu, než bude k dispozici vakcína.

V úterý rakouský ministr zdravotnictví oznámil, že s očkováním rakouské populace proti covidu-19 by se mělo začít v lednu, a to nejdříve v domovech seniorů a v pečovatelských domech u personálu a lidí starších 65 let.

Rakousko hlásí v poslední době poměrně stabilní počty nově nakažených. Za posledních 24 hodin jich přibylo necelých 6000, z toho nejvíce v Horních Rakousech (1 385), které sousední s Českou republikou. Dohromady tak byla v devítimilionové zemi infekce prokázána u 260 512 lidí, z nichž 2 667 zemřelo.