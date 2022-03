Povinné očkování proti covidu znemožňuje nedostatek papíru, tvrdí v Německu

Vedení pojišťoven se nelíbí, že jejich rozsáhlé zapojení do povinných očkovacích plánů předpokládají dva poslanecké návrhy.

Konkrétně se jedná o návrh všeobecné očkovací povinnosti od osmnácti let z dílny poslance za Zelené Janosche Dahmena a jeho sociálnědemokratického kolegy Dirka Wieseho a pak o kompromisní úpravu, ve které poslanec liberálních svobodných demokratů (FDP) Andrew Ullman vychází z povinné vakcinace lidí starších padesáti let.

Oba návrhy počítají s tím, že klienti zdravotních pojišťoven dostanou do 15. května informační dopis o očkovací povinnosti.

Svaz pojišťoven (GKV) ale ve svém stanovisku tvrdí, že z organizačních důvodů lze takový požadavek jen obtížně splnit, neboť nebude možné takové množství dopisů vytisknout.

„To by nebylo uskutečnitelné interními ani externími tiskárnami, a to i kvůli tomu, že by byly všechny pojišťovny ve stejnou dobu nuceny využít stejné poskytovatele služeb,“ uvedl GKV, který argumentuje i předpisy o zadávání veřejných zakázek. „Dále se Evropa potýká s akutním nedostatkem papíru, takže chybí materiál pro asi 120 milionů dopisů,“ dodal.

Nedostatek papíru není argument, říkají Zelení

Svůj postoj GKV zveřejnil minulý týden v pátek, do centra pozornosti se ale dostal v pondělí, kdy zdravotní výbor Spolkového sněmu o možné očkovací povinnosti jednal.

Argumentace svazu zaujala nejen média, ale i samotné poslance. Zelená poslankyně Tabea Rössnerová na Twitteru napsala, že by z takového názoru mohla mít radost, neboť povinné očkování odmítá, ale jako zastánkyně digitalizace to nemůže považovat za argument.

Pobaveně zareagovali i uživatelé Twitteru, podle kterých o nedostatku papíru nemůže být ani řeč, což doložili fotografiemi poštovních schránek plných letáků. Jeden z diskutujících zveřejnil odkaz na náhodně vybraného prodejce, který má na skladě přinejmenším pět milionů listů papíru do tiskáren formátu A4.

Heslo nedostatek papíru (Papiermangel) se dokonce dostalo na Twitteru v Německu mezi čtyři nejvyhledávanější. Vyjádřilo se i německé ministerstvo hospodářství, které uvedlo, že o nedostatku papíru nemá žádné informace.

Pod tlakem okolností v pondělí svaz vydal tiskovou zprávu, ve které se ohradil proti tomu, že jeho postoj znamená nesouhlas s povinným očkováním. „Očkování je nejsilnější zbraní v boji proti koronaviru,“ uvedl GKV. „V našem stanovisku jsme chtěli pouze poukázat na praktické obtíže,“ dodal svaz.

Poslanci zdravotního výboru v pondělí měli možnost pokládat otázky odborníkům. Společnost německých infektologů se vyslovila proti omezení očkovací povinnosti jen na starší padesáti let.

Stejný postoj vyjádřil i svaz lékařů pro děti a mládež, podle kterého neočkovaní dospělí omezují základní práva dětí. Povinné očkování všech dospělých podporuje i kancléř Olaf Scholz a ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, do přípravy zákona se ale vláda rozhodla nezasáhnout a rozhodnutí ponechat zcela na poslancích.

V 83milionovém Německu je prozatím plně očkováno 75,8 procenta populace, 58,2 procenta má i posilující třetí dávku. Dospělých obyvatel má Německo 69,4 milionu, z nichž je plně očkováno 85,4 procenta. Třetí dávku má 67,7 procenta dospělých.

Největší podporu má očkování dospělých

V německém parlamentu má prozatím největší podporu povinné očkování pro všechny dospělé, s čímž ale nesouhlasí všichni vládní poslanci. Liberál Wolfgang Kubicki s padesáti dalšími poslanci vakcinační povinnost odmítá.

Sází na dobrovolnost a posílení kampaně. Vlastní návrh má také protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která také odmítá povinné očkování a která chce odvolat již platnou očkovací povinnost pro zdravotníky a pečovatele.

Z řad konzervativní unie CDU/CSU, která je největší opoziční silou v Německu, vzešel ještě pátý návrh na vytvoření preventivního zákona, který by povinnou vakcinaci v případě zhoršení epidemické situace zaváděl postupně v několika krocích od seniorů přes starší 50 let po pracovníky kritické infrastruktury, tedy zdravotníky, učitele, policisty nebo energetiky.

Taková možnost by nahradila již loni v prosinci schválený zákon o povinném očkování zdravotníků, ke kterému se nyní především Bavorsko staví odmítavě.