Německo se chystá zpřísnit opatření. V plánu je zavření obchodů

10:18

V Německu by se měly už ve středu zavřít obchody, které prodávají jiné než nezbytné zboží. Podle agentury Reuters to vyplývá z vládního návrhu opatření proti šíření koronaviru před nedělním jednáním kancléřky Angely Merkelové s premiéry spolkových zemí. Většina německých obchodů by podle návrhu zůstala zavřená do 10. ledna.