Německo přes Vánoce zavře většinu obchodů, Sasko zpřísňuje tranzit

Spolková vláda i mnohé zemské vlády se v posledních dnech vyslovily pro výrazné zpřísnění restrikcí už před Vánocemi. Kvůli nepříznivému epidemickému vývoji začaly jednotlivé spolkové země na vlastní pěst zpřísňovat opatření proti šíření koronaviru. Merkelová o zpřísnění jednala na nedělním setkání předsedů zemských vlád.



„Je zde naléhavá potřeba přistoupit k akci,“ řekla Merkelová k zpřísnění omezení. Otevřené budou pouze nezbytně důležité obchody, jako jsou supermarkety a drogerie nebo také banky.

Zavřou se též školy. Vláda vyzvala zaměstnavatele , aby pozastavili činnost nebo umožnili práci z domova.

V Německu v poslední době stále rychleji přibývá nakažených. Ve čtvrtek jich bylo 29 875, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Ve čtvrtek také zemřelo rekordních 598 infikovaných.

Podle agentury DPA z návrhů zpřísnění omezení dále vyplývá, že na vánoční svátky od 24. do 26. prosince mají jednotlivé spolkové země v závislosti na vývoji epidemie umožnit výjimky z jinak platných omezení kontaktů. Umožnit by tak mohly setkání pěti blízkých příbuzných a navíc dětí do 14 let z více domácností v rodinném kruhu.



9. prosince 2020

Dosud ovšem vláda plánovala, že přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku umožní setkání až deseti lidí z více domácností. Nyní jsou soukromá setkání rodin a známých omezena na pět lidí z nejvýše dvou domácností.



Na Silvestra a na Nový rok má podle plánů platit v celém Německu zákaz shromažďování. Zakázány mají být ohňostroje na rušných místech, která mají určit jednotlivé obce. Kromě toho má být od 16. prosince do 10. ledna zakázáno pití alkoholu na veřejnosti. „Za porušení bude hrozit pokuta,“ stojí podle DPA v návrhu. Také kadeřnictví, kosmetické, masážní a tetovací salony mají být podle návrhu v uvedeném období zavřené.

Proti plánům se už ohradili maloobchodníci. V otevřeném dopise vládě 28 maloobchodních firem varovalo, že většina obchodů v centrech měst by chystanou uzávěru nemusela přežít, což by znamenalo „konec městských center, jak je dnes známe“. „Nesmíme teď v žádném případě veškerý předvánoční obchod přenechat výlučně internetovým gigantům,“ varovali obchodníci, mezi nimiž jsou například módní řetězce jako New Yorker, Jeans Fritz nebo NKD.

Německá vláda však hodlá také zvýšit překlenovací pomoc jednotlivým zasaženým subjektům. Maximální podporu hodlá zvýšit z dosavadních 200 000 na 500 000 eur (zhruba 13,2 milionu Kč).

Německo je v částečné uzávěře už šest týdnů. Zavřené jsou bary či restaurace, obchody a školy zatím nikoli.



Sasko omezuje přeshraniční tranzit

Spolková země Sasko doposud umožňovalo krátký přeshraniční tranzit jedné české obce do jiné české obce (např. ve Šluknovském výběžku). Saská vláda se však rozhodla, že bude povolen tranzit Saskem pouze do vzdáleného cíle.

„V případě nedodržení hrozí pokuta ve výši 150 eur (4000 korun). Doporučujeme proto německým územím netranzitovat,“ napsal na Facebooku Generální konzulát ČR v Drážďanech.

Generální konzulát ČR v Drážďanech / Tschechisches Generalkonsulat Dresden ⚠‼ Změna pravidel tranzitu Saskem! Dle včerejšího rozhodnutí je povolen tranzit Saskem pouze do vzdáleného cíle. Není možný krátký přeshraniční tranzit z jedné české obce do jiné české obce (např. ve Šluknovském výběžku). V případě nedodržení hrozí pokuta ve výši 150 €. Doporučujeme proto německým územím netranzitovat. ‼⚠

České ministerstvo zahraničí v pátek na Twitteru upozornilo, že německá policie v Sasku pokutuje české občany, kteří si místo delší cesty po českém území zkracují trasu přes Německo.



Spolková policie ale sdělila, že průjezd přes Sasko je pro české občany možný bez porušení karanténních nařízení, pokud německé území co nejrychlejší cestou opět opustí a jízdu nepřeruší například kvůli nákupům. Stejný názor měla i saská policie.