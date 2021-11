Německo i přes nárůst nakažených neoznačí Česko za vysoce rizikovou zemi

Český ministr vnitra Jan Hamáček v pondělí prohlásil, že Česko se pravděpodobně od příštího týdne dostane na německý seznam vysoce rizikových zemí.



„Dnes jsme hovořili s německou stranou a mohu potvrdit, že v pátek k zařazení ČR mezi vysoce rizikové oblasti dojít nemá. Samo sebou se situace v Německu i v Česku vyvíjí, a tak je třeba být raději na všechno dopředu připraven,“ řekl Kafka. Opětovně ale dodal, že tento týden by změna epidemického hodnocení Česka nastat neměla.

O zapsání na seznam společně rozhodují německá ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví, správcem seznamu je pak Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro potírání infekcí. RKI aktualizované seznamy oznamuje pravidelně v pátek, v platnost pak zapsání vstupuje od neděle.



Komplikace především pro neočkované

Nové epidemické hodnocení Česka by znamenalo komplikace především pro neočkované. Turistické cestování by se ale zkomplikovalo i očkovaným, pokud do Německa přijedou s dětmi mladšími 12 let, pro něž vakcína zatím dostupná není.



Pro očkované a vyléčené přijíždějící do Německa z vysoce rizikových zemí je jedinou změnou povinnost vyplnit digitální vstupní formulář. Ten musí vyplnit i neočkovaní, od kterých je po příjezdu vyžadována desetidenní karanténa. Tu je možné po pěti dnech předčasně ukončit negativním testem. Děti mladší 12 let nemusí žádný test předkládat, jejich karanténa je automaticky stanovena na pět dní.

Karanténní nařízení, které vstup do Německa upravuje, počítá pro vysoce rizikové země s řadou výjimek. Izolace ani vstupní formulář není vyžadován od těch, kteří Německem jenom projíždějí, případně kteří vysoce rizikovou oblastí bez zastavení projeli. Tato úleva platí také pro takzvaný malý pohraniční styk, kdy pobyt v Německu nepřesáhne 24 hodin, případně kdy cesta z Německa do vysoce rizikové oblasti je kratší než 24 hodin.



Pro návštěvu dětí či rodičů je pak možné uplatnit výjimku pro pobyt trvající až 72 hodin. Formulář a karanténa se netýká ani pendlerů, kteří do Německa dojíždějí za prací či studiem.

V Česku nyní počty nakažených nemocí covid-19 rychle rostou, na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 419 nakažených. Pro srovnání, v Německu tato sedmidenní incidence činí 154,5. Jednou z podmínek pro zařazení na německý seznam vysoce rizikových zemí je sedmidenní incidence výrazně přesahující stovku. Německo ale zároveň hodnotí i rychlost šíření infekce, rozsah testování, pozitivitu testů či obsazenost nemocnic.

Evropa epicentrem pandemie

Tempo šíření koronaviru v Evropě je velmi znepokojující a mohlo by do února vést k dalšímu půl milionu úmrtí spojených s nemocí covid-19. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), která ze zhoršení epidemické situace viní mimo jiné kombinaci nedostatečné proočkovanosti proti covidu-19 a rozvolnění preventivních opatření. Počet hospitalizací je vyšší v zemích, kde je očkováno méně lidí, upozornila WHO, podle níž se musí evropské země více snažit, aby dalším přenosům viru zabránily.



„Evropa je zpátky v epicentru pandemie, kde byla před rokem,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci šéf evropské sekce WHO Hans Kluge. „Každá země v Evropě a ve Střední Asii nyní čelí vážné hrozbě nové vlny epidemie covidu-19 nebo už s ní bojuje,“ dodal.