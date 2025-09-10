Většina Němců chce víc zbrojit a mít silnější bundeswehr, důvěra v USA klesá

Dvě třetiny Němců podle průzkumu vnímají Rusko jako přímou hrozbu. Tyto obavy jsou patrné napříč politickým spektrem, včetně respondentů, kteří preferují radikálně pravicovou stranu Alternativa pro Německo (AfD) nebo levicovou Die Linke.
Pouze 37 procent respondentů podle průzkumu považuje Spojené státy za spolehlivého partnera. Znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem tento vývoj zřejmě ještě více prohloubilo. Podpora NATO zůstává zatím vysoká, většina respondentů členství v Severoatlantické alianci schvaluje.
Na pozadí geopolitické nejistoty většina dotázaných podporuje posílení bundeswehru, 64 procent se vyslovuje pro vyšší výdaje na obranu, 65 procent pro více personálu. Podpora armády je i nadále vysoká; více než 80 procent dotázaných má ke spolkové armádě podle průzkumu pozitivní vztah.
Roste také ochota ke vstupu do armády. Více než polovina mužů do 50 let by byla v případě nouze ochotna bránit vlast se zbraní v ruce. Také zavedení nové formy základní vojenské služby teď nachází širokou podporu ve všech věkových skupinách, vyplývá z armádního průzkumu.
Každoroční průzkum veřejného mínění Centra pro vojenskou historii a sociální vědy bundeswehru analyzuje od roku 1996 vztah veřejnosti k německé armádě.
Reprezentativního průzkumu se zúčastnilo 2000 náhodně vybraných občanů od letošního dubna do května.