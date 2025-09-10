Většina Němců chce víc zbrojit a mít silnější bundeswehr, důvěra v USA klesá

Autor: ,
  18:09
Vzhledem k ruské hrozbě a klesající důvěře ve Spojené státy požaduje většina Němců nejen silnější spolkovou armádu, ale také silnější Evropu. Veřejná podpora vedoucí role Německa ve zvyšování vojenských výdajů v NATO a v EU ve srovnání s loňským rokem vzrostla, ukazuje každoroční průzkum veřejného mínění. Tato podpora je podle něj dokonce nejvyšší v historii měření.
Německý zbrojní koncern Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu v Unterlüssu...

Německý zbrojní koncern Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu v Unterlüssu na severozápadě země. (27. srpna 2025) | foto: Reuters

Vojáci Bundeswehru pochodují během vojenské ceremonie před palácem Bellevue v...
Německý zbrojní koncern Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu v Unterlüssu...
Německý zbrojní koncern Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu v Unterlüssu...
Německý zbrojní koncern Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu v Unterlüssu...
46 fotografií

Dvě třetiny Němců podle průzkumu vnímají Rusko jako přímou hrozbu. Tyto obavy jsou patrné napříč politickým spektrem, včetně respondentů, kteří preferují radikálně pravicovou stranu Alternativa pro Německo (AfD) nebo levicovou Die Linke.

Ruské drony v Německu sledují trasy zbraní. Denně zkouší naši obranu, říká Merz

Pouze 37 procent respondentů podle průzkumu považuje Spojené státy za spolehlivého partnera. Znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem tento vývoj zřejmě ještě více prohloubilo. Podpora NATO zůstává zatím vysoká, většina respondentů členství v Severoatlantické alianci schvaluje.

Na pozadí geopolitické nejistoty většina dotázaných podporuje posílení bundeswehru, 64 procent se vyslovuje pro vyšší výdaje na obranu, 65 procent pro více personálu. Podpora armády je i nadále vysoká; více než 80 procent dotázaných má ke spolkové armádě podle průzkumu pozitivní vztah.

Rusové verbují Němce pro špionáž. Nebuď agent na jedno použití, varují úřady

Roste také ochota ke vstupu do armády. Více než polovina mužů do 50 let by byla v případě nouze ochotna bránit vlast se zbraní v ruce. Také zavedení nové formy základní vojenské služby teď nachází širokou podporu ve všech věkových skupinách, vyplývá z armádního průzkumu.

Každoroční průzkum veřejného mínění Centra pro vojenskou historii a sociální vědy bundeswehru analyzuje od roku 1996 vztah veřejnosti k německé armádě.

Obří náklaďáky Bundeswehru spálili žháři, Němci tuší ruskou stopu

Reprezentativního průzkumu se zúčastnilo 2000 náhodně vybraných občanů od letošního dubna do května.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta...

10. září 2025  17:53

Jsme při vás, budeme bránit každou část NATO, ujišťují USA. Trump situaci sleduje

Spojené státy v době narušení vzdušného prostoru Polska stojí po boku spojenců ze Severoatlantické aliance a budou bránit každou část aliančního území. Uvedl to americký velvyslanec při NATO Matthew...

10. září 2025  16:01,  aktualizováno  17:42

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14

Dole politika, nahoře loutky. Jak Rakušan na mítinku bavil Plzeň

Do setkání šéfa STAN Víta Rakušana s voliči ve spodním sále plzeňského kulturního centra Moving Station zbývá ještě asi čtyřicet minut, ale servírky horní kavárny už mají napilno. „Potřebuju lahev...

10. září 2025  16:21

Stíhačky podpořil speciální boeing. Expert popisuje, jak se Polsko ubránilo dronům

Premium

Narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony nebylo podle bezpečnostního experta Vlastislava Břízy jen epizodou, ale testem připravenosti NATO. Aliance podle něj zareagovala koordinovaně...

10. září 2025

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:56

Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. NATO aktivovalo článek 4

Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk v reakci na noční průnik ruských dronů nad polské území. Země podle Tuska teď ve válečném...

10. září 2025  10:43,  aktualizováno  15:47

Blokujme všechno! Lecornu se ujal úřadu premiéra, Francií zmítají protesty

Nový francouzský premiér, dosavadní ministr obrany Sébastien Lecornu, ve středu při ceremonii v pařížském paláci Matignon převzal úřad od svého předchůdce Françoise Bayroua. Při té příležitosti...

10. září 2025  14:51,  aktualizováno  15:33

Meteorologové varují před vydatným deštěm. Zvedne hladiny řek

Na většině území Česka bude v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou vystoupat nad první povodňový stupeň, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu s nízkým...

10. září 2025  10:39,  aktualizováno  15:33

Čech vinil exmanželku z únosu dětí do Moskvy. Případ uzavřel až Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnosti Čecha, jehož tehdejší manželka s ruským a českým občanstvím odvezla děti nejprve do Dubaje a poté do Moskvy. Muž se domáhal práva na účinné vyšetření mezinárodního...

10. září 2025  15:30

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

OBRAZEM: Zničené domy, trosky v polích. Bezprecedentní útok Ruska proti Evropě

Polsko v noci z úterý na středu zaznamenalo „bezprecedentní“ průnik ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Několik z nich sestřelilo. Trosky jednoho z bezpilotních strojů zničily dům v obci...

10. září 2025  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.