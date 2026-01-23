Ledovka komplikuje dopravu i v Německu. Při sérii nehod na západě zemřeli tři lidé

Okolo 01:30 několik řidičů z dálnice A44 spojující Dortmund s Kasselem hlásilo nehody kvůli ledovce. Na jednom místě se podle policie srazilo nákladní auto s vozidlem naloženým papírem. Návěs s papírem hořel. Řidiče nákladního auta se nepodařilo vyprostit z kabiny a zemřel na místě, druhého řidiče záchranná služba odvezla do nemocnice.
|
„Zvažte, zda vyjíždět.“ Desítky nehod na jihu Moravy, potíže má kvůli ledovce i MHD
Na zledovatělé vozovce se na této dálnici stalo dalších 17 nehod, při jedné z nich zemřeli dva lidé. Dálnici policie v zasaženém úseku oboustranně uzavřela.
Němečtí meteorologové aktuálně varují před ledovkou zejména na severozápadě země. Ve východní části upozorňují na nízké teploty.