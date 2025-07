tbc Tomáš Brych Autor:

Šílenou nehodu vyšetřují policisté v Bohmte nedaleko Osnabrucku v severním Německu. Řidič auta ztratil kontrolu nad svým vozem, který velkou rychlostí projel několika zahradami a narazil do trampolíny, kde si hrálo malé dítě. Auto se po nárazu vymrštilo do výšky a nakonec doslova zapíchlo do štítu jednoho z domů.