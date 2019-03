Další kostlivec NDR. Sexuální zneužívání dětí v dokonalé zemi neexistovalo

Usmívající se dítě v náruči svých rodičů, pracující matka v šátku a otec navlečený v montérkách. Tak vypadaly plakáty Německé demokratické republiky (NDR), kterými se snažila šířit propagandistické poselství. Všechno, co vybočovalo od dokonalého rodinného modelu, zůstalo po desetiletí tabu.

Sexuální zneužívání dětí ve východním Německu neodpovídalo představám o „zdravé socialistické společnosti“ a úřady se tuto problematiku snažily utajit, a to mnohem víc než jejich západní sousedé. Vyplývá to ze studie, kterou ve středu předložila nezávislá německá Komise pro sexuální zneužívání dětí.

Analýza je založená na pětasedmdesáti důvěrných rozhovorech a sedmadvaceti písemných výpovědích lidí, kteří se v dětském věku stali oběťmi sexuálního zneužívání v NDR. Podle nich diskuse o tomto druhu násilí neexistovala nejen ve veřejné sféře, ale ani v rámci rodiny.

Systém represivního státního vzdělávání sehrál podle odborníků zásadní roli v utajování případů zneužívání dětí. Beztrestnost pachatelům zaručovaly také dětské domovy nebo ústavy pro děti s problémovým chováním. „Zaměstnanci mohli v těchto domovech děti zneužívat a poté své chování zakrýt a normalizovat,“ uvádí autoři studie.

Ředitelka iniciativy zabývající se zneužíváním dětí za časů NDR Corinna Thalheimová se sama stala v osmdesátých letech obětí sexuálního násilí. „Bylo mi šestnáct let a bylo to nejhorší období mého života. Dva roky mě v polepšovně sexuálně zneužíval její ředitel,“ popisuje Thalheimová.

Ani po návratu z ústavu však Thalheimová o svém zážitku neřekla rodině. Podle odborníků se snaha úřadů o utajení sexuálního zneužívání děti dala přirovnat k mentalitě tajné německé Stasi a oběti věděly, že by jim nikdo nenaslouchal. „Kvůli pobytu v polepšovně mě všichni považovali za zločince a nikdo by mi nevěřil,“ vysvětluje Thalheimová.

Některé z obětí navíc podle studie zažily zneužívání hned na několika místech. Děti, které začaly mít kvůli sexuálnímu zneužívání ze strany rodinných příslušníků potíže s chováním, byly posléze umístěny do polepšoven, kde se na nich sexuálního násilí dopustil personál.



Právě takovou zkušenost má Renate Viehrigová-Segerová, která se do polepšovny dostala poté, co ji doma zneužíval její otec. V ústavu si ji však vyhlédl vedoucí. „Byla jsem zlomená. Teprve před dvěma lety jsem o tom poprvé dokázala promluvit,“ vypráví Viehrig-Segerová.

Oběti, které se do studie zapojily mají i po desítkách let problém s vyprávěním o svém životě v NDR nebo o sexuálním zneužívání. Psychologickou pomoc brzdí podle stanice Deutsche Welle nedostatek finančních prostředků. Lidé, kteří zažili zneužívání za časů NDR totiž nespadají pod zákon o odškodnění obětí, který řeší případy až po sjednocení východního a západního Německa.

https://t.co/FmvfXkD79U Sexual abuse of children in East Germany 'didn't fit the socialist, happy family model'