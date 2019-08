VIDEO: Syřan ubodal na ulici ve Stuttgartu spolubydlícího, použil k tomu meč

Nedlouho po útoku se na internetu objevilo několik videí, která událost zachycovala. Ačkoli vyšetřovatelé snímky použijí jako důkaz, policie kontaktuje lidí, kteří záznamy zveřejnili, aby je neprodleně smazali.



Policie uvedla, že pravděpodobným pachatelem je Syřan, který podle dosavadních zjištění žije v Německu od roku 2015 a má platné povolení k pobytu. Policii byl prý znám již z dřívějška, ale není jasné, z jakých důvodů.

Svou oběť, kterou je podle deníku Bild německý Kazach, prý se slovy „Proč jsi to udělal?“ několikrát zasáhl čepelí zbraně podobné meči. Muž pak zůstal ležet na ulici zalitý krví.



Pachatel utekl nejdříve pěšky a poté na kole, policisté jej ale i s pomocí vrtulníku po několika hodinách dopadli. Podrobnosti o motivu útočníka zatím nejsou k dispozici.

Záběry brutální vraždy, které si na internetu už prohlédly desítky tisíc lidí, zachytili kolemjdoucí, kteří na útočníka křičí a prosí ho, aby muže na zemi nechal být. Ten jim však vyhrožoval napadením a zahnal je pryč. Poté do oběti ještě několikrát sekl mečem, který podle policie připomíná japonskou katanu.

