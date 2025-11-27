Posádku německé lodi složily chřipka a neštovice, z mise se vrací předčasně domů

Německé podpůrné plavidlo, které vyplulo v srpnu na několik měsíců dlouhou misi, mělo původně poskytovat logistickou podporu válečným lodím partnerských zemí operujícím v Atlantiku.
Zdravotní potíže námořníků se vystupňovaly během listopadu, kdy se podle deníku Wilhelmshavener Zeitung mezi 240člennou posádkou rozšířily plané neštovice a chřipka. Loď kvůli tomu odklonila svou trasu do Hamiltonu na Bermudách, kde se nemocným dostalo lékařské péče.
Aby německé velení zabránilo přenosu nákazy, zakázalo posádce během pobytu na Bermudách vystoupit na břeh.
Počet nákaz na palubě začal sice podle deníku Die Welt v posledních dnech klesat, ale námořnictvo přesto dospělo k závěru, že nejbezpečnější možností je vrátit plavidlo domů, aby rekonvalescenti dostali odpovídající péči a předešlo se dalšímu narušení operací.
Loď proto v pátek zamířila z Hamiltonu domů. Očekává se, že Berlín se do přístavu ve Wilhelmshavenu vrátí ještě před Vánoci.
Nejde o první podobnou událost, která loď Berlín postihla. V roce 2021 způsobil případ onemocnění covid-19 izolaci části posádky a plavidlo tehdy muselo zrušit účast na plánovaném vojenském cvičení.
Hamilton, Bermudy
