Posádku německé lodi složily chřipka a neštovice, z mise se vrací předčasně domů

Zásobovací loď německého námořnictva Berlín se vrací do svého domovského přístavu ve Wilhelmshavenu předčasně poté, co na palubě propukla chřipka a plané neštovice. Plavidlo muselo nouzově zakotvit na Bermudách, aby se nemocným námořníkům dostalo pomoci. Přestože počet nakažených klesá, námořnictvo se rozhodlo atlantskou misi zkrátit.
Plavidlo Berlín v námořním přístavu Wilhelmshaven v severním Německu. (12....

Plavidlo Berlín v námořním přístavu Wilhelmshaven v severním Německu. (12. července 2025) | foto: FOCKE STRANGMANN / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Plavidlo Berlín dorazilo do přístavu Nuuk v Grónsku. (18. srpna 2025)
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil vojenskou námořní základnu v Rostocku...
Hamilton, hlavní město Bermud (2. října 2025)
Plavidlo Berlín dorazilo do přístavu Nuuk v Grónsku. (18. srpna 2025)
Německé podpůrné plavidlo, které vyplulo v srpnu na několik měsíců dlouhou misi, mělo původně poskytovat logistickou podporu válečným lodím partnerských zemí operujícím v Atlantiku.

Zdravotní potíže námořníků se vystupňovaly během listopadu, kdy se podle deníku Wilhelmshavener Zeitung mezi 240člennou posádkou rozšířily plané neštovice a chřipka. Loď kvůli tomu odklonila svou trasu do Hamiltonu na Bermudách, kde se nemocným dostalo lékařské péče.

Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

Aby německé velení zabránilo přenosu nákazy, zakázalo posádce během pobytu na Bermudách vystoupit na břeh.

Počet nákaz na palubě začal sice podle deníku Die Welt v posledních dnech klesat, ale námořnictvo přesto dospělo k závěru, že nejbezpečnější možností je vrátit plavidlo domů, aby rekonvalescenti dostali odpovídající péči a předešlo se dalšímu narušení operací.

Podvyživení námořníci KLDR se na Kimově recepci přejedli tučného, skolil je průjem

Loď proto v pátek zamířila z Hamiltonu domů. Očekává se, že Berlín se do přístavu ve Wilhelmshavenu vrátí ještě před Vánoci.

Nejde o první podobnou událost, která loď Berlín postihla. V roce 2021 způsobil případ onemocnění covid-19 izolaci části posádky a plavidlo tehdy muselo zrušit účast na plánovaném vojenském cvičení.

