Zavedení zákazu avizovala v polovině července šéfka koncernu DB Evelyn Pallaová. „Stačilo. Už toho bylo dost. Teď tvrdě zasáhneme. Chceme na svých nádražích a ve svých vlacích pořádek a bezpečnost,“ řekla tehdy bulvárnímu listu Bild.
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Stačilo. V Německu chtějí kvůli kriminalitě zakázat alkohol na všech nádražích
Už dříve platil zákaz na třech desítkách vybraných německých nádraží, například na velkých dopravních uzlech v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku či Kolíně nad Rýnem.
Od poloviny října bude zakázáno konzumovat alkohol v prostorách všech nádraží v Německu i na jejich nástupištích. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude nadále možné pít jen v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory.
Na dodržování zákazu budou dohlížet policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah. Nepočítá se ale s tím, že by se kvůli tomu počet zaměstnanců zvyšoval. Agentura DPA upozornila, že tvrdou zkouškou budou pro nové zákazy dny, kdy se hrají velké fotbalové zápasy. Řada fanoušků na ně jezdí vlakem a často přitom popíjejí alkohol.
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Německá nádraží jako zóny strachu. Přitahují zločin, počet policistů nestačí
Společnost DB si od opatření slibuje méně konfliktů na nádražích a v jejich okolí. Vychází mimo jiné ze zkušeností z Hamburku, kde po zákazu z dubna 2024 konfliktů výrazně ubylo. Podle průzkumu se zvýšil i pocit bezpečí cestujících a klesly náklady na úklid.
Německé dráhy se v poslední době snaží zvýšit bezpečnost i ve vlacích, a to v reakci na několik incidentů z poslední doby. V únoru cestující na západě Německa napadl průvodčího a způsobil mu tak vážná zranění, že jim napadený podlehl. Soud poslal na počátku července útočníka na deset let do vězení. V reakci německé ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat návrh zákona, který by zpřísnil postih za útoky na drážní zaměstnance.
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Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu
V červenci při potyčce s cestujícím, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, vypadl bezpečnostní pracovník DB ze dveří vlaku při rychlosti 120 kilometrů za hodinu. Utrpěl velmi vážná zranění, je ale mimo ohrožení života.