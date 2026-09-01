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Němci vyrazili do boje s kriminalitou. Na nádražích začal platit zákaz alkoholu

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  10:23
Německo brojí proti konzumaci alkoholu na vlakových nádrážích. (22. července...

Německo brojí proti konzumaci alkoholu na vlakových nádrážích. (22. července 2026) | foto: ČTK

Německo brojí proti konzumaci alkoholu na vlakových nádražích. V Hamburku zákaz...
Německo brojí proti konzumaci alkoholu na vlakových nádražích. (22. července...
Masivní nasazení policie při kontrolách osob na hlavním nádraží v Hamburku (14....
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Na čtyřech německých nádražích v úterý začal platit zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce železniční společnost Deutsche Bahn zákaz zavést na všech 5400 nádražích v Německu, které spravuje. Chce tím mimo jiné zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Zákaz platí na berlínském hlavním nádraží a nádraží Gesundbrunnen a na nádražích v severoněmeckých městech Kiel a Braunschweig.

Zavedení zákazu avizovala v polovině července šéfka koncernu DB Evelyn Pallaová. „Stačilo. Už toho bylo dost. Teď tvrdě zasáhneme. Chceme na svých nádražích a ve svých vlacích pořádek a bezpečnost,“ řekla tehdy bulvárnímu listu Bild.

Stačilo. V Německu chtějí kvůli kriminalitě zakázat alkohol na všech nádražích

Už dříve platil zákaz na třech desítkách vybraných německých nádraží, například na velkých dopravních uzlech v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku či Kolíně nad Rýnem.

Od poloviny října bude zakázáno konzumovat alkohol v prostorách všech nádraží v Německu i na jejich nástupištích. Pivo, víno či tvrdý alkohol bude nadále možné pít jen v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory.

Přispěje zákaz alkoholu na nádražích ke snížení kriminality?

Na dodržování zákazu budou dohlížet policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah. Nepočítá se ale s tím, že by se kvůli tomu počet zaměstnanců zvyšoval. Agentura DPA upozornila, že tvrdou zkouškou budou pro nové zákazy dny, kdy se hrají velké fotbalové zápasy. Řada fanoušků na ně jezdí vlakem a často přitom popíjejí alkohol.

Německá nádraží jako zóny strachu. Přitahují zločin, počet policistů nestačí

Společnost DB si od opatření slibuje méně konfliktů na nádražích a v jejich okolí. Vychází mimo jiné ze zkušeností z Hamburku, kde po zákazu z dubna 2024 konfliktů výrazně ubylo. Podle průzkumu se zvýšil i pocit bezpečí cestujících a klesly náklady na úklid.

Německé dráhy se v poslední době snaží zvýšit bezpečnost i ve vlacích, a to v reakci na několik incidentů z poslední doby. V únoru cestující na západě Německa napadl průvodčího a způsobil mu tak vážná zranění, že jim napadený podlehl. Soud poslal na počátku července útočníka na deset let do vězení. V reakci německé ministerstvo spravedlnosti začalo připravovat návrh zákona, který by zpřísnil postih za útoky na drážní zaměstnance.

Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu

V červenci při potyčce s cestujícím, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, vypadl bezpečnostní pracovník DB ze dveří vlaku při rychlosti 120 kilometrů za hodinu. Utrpěl velmi vážná zranění, je ale mimo ohrožení života.

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