Byl děda nácek? Nová databáze lidem ukáže, zda byli jejich příbuzní v NSDAP

„Mám velmi rozpolcené emoce,“ popsala návštěvu databáze žena, která měla podezření, že oba její dědečkové vstoupili do Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Potvrdila si, že oba dva.
„Přemýšlím, které datum vstupu je horší: 1931 – tak brzy, už tehdy byl děda přesvědčeným nacistou? Nebo 1941 – i když už tehdy všichni věděli tolik (o nacistických zločinech)?“ klade si otázku Němka.
Databázi zpřístupnil týdeník Die Zeit ve spolupráci s archivy v Německu a USA. Katalog od spuštění vzbudil masivní zájem – statisíce lidí ho sdílely na internetu a miliony uživatelů už v něm vyhledaly informace.
Rozsah členské základny nacistické strany napovídá, že nepříjemné zjištění čeká mnoho rodin. V letech 1925 až 1945 vstoupilo do NSDAP 10,2 milionu Němců a na konci druhé světové války měla strana devět milionů členů. Tyto záznamy unikly zničení jen o vlásek.
V posledních dnech války se nacisté snažili sbírku členských průkazů zlikvidovat. Na poslední chvíli se ji ale podařilo zachránit a předat do rukou Američanů. Originální dokumenty se nyní nachází v německém Spolkovém archivu. Kopie zároveň uchovávají i americké Národní archivy.
„Platforma pomocí umělé inteligence usnadňuje orientaci v datech,“ řekl stanici CNN novinář Christian Staas z Die Zeit. Obří zájem podle něho ukazuje, že lidé chtějí víc zkoumat vlastní rodinné dějiny.
„Jsem přesvědčený, že fakt, že většina bývalých členů NSDAP nebo lidí zapojených do nacistických zločinů už nežije, usnadňuje mnoha lidem klást otázky o vlastní rodinné historii,“ uvedl.
„Lidé věří, že jejich rodiny stály proti Hitlerovi“
Projekt zároveň naráží na rozšířené představy o minulosti. „V průzkumech jen velmi málo Němců tvrdí, že jejich předci podporovali nacistický režim, a naopak hodně lidí věří, že jejich rodiny stály proti Hitlerovi. To ale nemůže být pravda. Možná náš vyhledávač pomůže lidem dojít k realističtějšímu pohledu na minulost,“ dodal Stass.
Řadě uživatelů přinášejí výsledky bolestivé momenty. „Více než 40 let jsem si kladl otázku, jestli byl můj prapradědeček členem. Pracoval za nacismu jako železniční inženýr a pokaždé, když doma přišla řeč na válku, vybuchl vztekem. Teď mám odpověď. Děkuji za databázi, i když mě to strašně bolí,“ popsal anonymně jeden z nich.
Význam nástroje zdůrazňují i historici. „Lidé do NSDAP vstupovali z různých důvodů – kvůli ekonomické nouzi, přitažlivosti nacionalismu a charismatického vůdce, nebo i kvůli vlastnímu antisemitismu,“ uvedla Christine Schmidtová z Wienerovy knihovny holokaustu v Londýně.
Zpřístupnění dat z archivu podle ní představuje významný krok vpřed, pokud jde o národní i mezinárodní zúčtování s tímto obdobím a hrůzami, které z něj vyplynuly.