Záhada rozluštěna. Historik odhalil nacistu z nechvalně známé fotky masakru Židů

  15:58
Německému historikovi Jürgenu Matthäusovi se 80 let po konci druhé světové války podařilo za pomoci umělé inteligence identifikovat střelce z nechvalně známého snímku, na kterém se voják třetí říše chystá zavraždit posledního Žida v jednom z okupovaných měst na Ukrajině.
Člen německého komanda Einsatzgruppe C se ve městě Berdyčevo na Ukrajině chystá...

Člen německého komanda Einsatzgruppe C se ve městě Berdyčevo na Ukrajině chystá zastřelit židovského muže. (28. července 1941) | foto: Creative Commons

Masakr Židů nacistickými Einsatzgruppen v Lubném na Ukrajině (zima 1941)
Příslušníci nacistických formací Einsatzgruppen vraždí židovské obyvatele u...
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Lidé přihlíží masakru Židů v litevském městě Kaunas. (červen 1941)
34 fotografií

Matthäusovo bádání už loni odhalilo, že masakr z fotografie provedli příslušníci eskader smrti Einsatzgruppen 28. července 1941 v Berdyčevu.

Město, jež bylo po staletí domovem druhé největší židovské komunity v Ruském impériu, leží 90 kilometrů severně od Vinnycje, kterou historici dlouho mylně považovali za místo krveprolití ze slavného snímku.

Záběr zachycuje okamžik, kdy německý důstojník stojí na okraji jámy za klečícím židovským mužem a míří mu pistolí na krk. V pozadí scéně přihlíží další vojáci. Fotka po válce dostala název „Poslední Žid z Vinnycje“.

Matku s dítětem střelil do hlavy. Otřesný suvenýr holokaustu stopili polští odbojáři

V Berdyčevu vraždilo Einsatzkommando C, jež dostalo za úkol oblast „vyčistit“ několik dní před návštěvou říšského kancléře Adolfa Hitlera.

Identita střelce ale zůstávala záhadou. Odhalení, kde se masakr odehrál a která jednotka ho vykonala, ji ale pomohlo rozluštit. Matthäusovi se totiž ozval muž s domněnkou, že katem na fotografii by mohl být strýc jeho manželky – Jakobus Oehnen. Hypotéza se nyní ukázala jako pravdivá.

Učitel, cestovatel a přesvědčený nacista

Ačkoliv Oehnenovi příbuzní zničili veškerá psaní, která jim při svém tažení na východ zaslal, ponechali si jeho fotografie.

Právě ty Matthäus ve spolupráci s investigativní skupinou Bellingcat použil k analýze za pomoci umělé inteligence. „Shoda je podle technických expertů neobvykle vysoká,“ řekl deníku The Guardian historik, jenž působí v Muzeu holocaustu ve Washingtonu.

A kostlivci se vypotáceli ven... Jak Sověti nafotili osvobození Osvětimi

Oehnen, učitel francouzského jazyka a tělocviku, se narodil v roce 1906 v německé vesnici Tichelwarf. Pocházel ze vzdělané rodiny a před válkou rád cestoval. Do Hitlerovy strany NSDAP vstoupil ještě před jejím nástupem k moci v roce 1933. Byl přesvědčeným nacistou – Oehnen se nejdříve v připojil k jednotkám SA, načež narukoval do SS.

„Pak přišlo vyslání do Polska a poté na východ. Zodpovědět, proč na snímku pózoval tímto způsobem, je těžké. Myslím, že chtěl udělat dojem,“ míní Matthäus. Konce války se Oehnen nedočkal. Roku 1943 zemřel v bitvě.

Esesák z Frýdlantu a tajemný kluk. Povstání v ghettu nafotili sami Němci

Fotografie z Berdyčeva podává svědectví o takzvaném „holokaustu kulkami“ při německém tažení do Sovětského svazu, během něhož nacisté povraždili více než jeden a půl milionu Židů. Nikoli plynem v táborech smrti. Postříleli je na polích, v lesích a údolích.

Einsatzgruppen podléhaly velení SS a prosluly obzvláštní brutalitou. Za úkol měly systematické vyhledávání civilistů označených za nepřátele třetí říše. Primárně se to týkalo Židů, bolševiků, intelektuálů a partyzánů. Na tyto oddíly se nevztahovala žádná zákonná omezení, takže při postupu za německými jednotkami vraždily, koho se jim zachtělo.

Američané jsou tady! Židé se vyhrnuli z transportu, pohotový major vytáhl foťák

Zabíjení Židů na východní frontě v letech 1941 a 1942 představuje první fázi holokaustu, při které se Einsatzgruppen koordinovaly s wehrmachtem, pořádkovými policejními jednotkami a kolaboranty. Každá čtvrtá židovská oběť holokaustu byla zavražděna na území dnešní Ukrajiny.

