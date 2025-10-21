Popadl bych ho a dal mu pěstí. Němec zjistil, že je vnukem šéfa SS Himmlera

  14:50
Němec Henrik Lenkeit před rokem zjistil, že je vnukem nacistického pohlavára Heinricha Himmlera. Po zhlédnutí dokumentu o jednom z nejmocnějších mužů třetí říše brouzdal po internetu a přišel na to, že jeho babička byla Himmlerovou osobní sekretářkou a také milenkou. Svůj příběh chce Lenkeit využít, aby bojoval proti vzestupu pravicového extremismu v Německu.
Německý nacistický funkcionář a velitel SS Heinrich Himmler na nedatovaném...

Německý nacistický funkcionář a velitel SS Heinrich Himmler na nedatovaném snímku | foto: CTK / AP / str ČTK

Německý velitel SS Heinrich Himmler opouští hotel Metropol ve Vídni následován...
Šéf gestapa Heinrich Himmler (uprostřed) a zastupující říšský protektor...
Sebevražda říšského vůdce SS Heinricha Himmlera v Luneburgu (23. května 1945)
Šéf SS Heinrich Himmler s dcerou Gudrun
Lenkeit žije se svou mexickou ženou a třemi dětmi ve Španělsku a pracuje jako vztahový kouč. Letos v červenci kontaktoval časopis Der Spiegel, aby mu vyprávěl o svém původu, který před ním rodina tajila 47 let.

Der Spiegel napsal, že vyhodnotil dokumenty, které mu Lenkeit poskytl, a vše konzultoval i s historiky a Lenkeitovými blízkými. Dospěl přitom k závěru, že jeho líčení odpovídá pravdě. Lenkeit je skutečně Himmlerovým vnukem, jeho matka se narodila z mimomanželského vztahu Hedwig Potthastové a jednoho z největších nacistických zločinců.

Záhada rozluštěna. Historik odhalil nacistu z nechvalně známé fotky masakru Židů

„Kdyby bylo možné, aby lidé vstali z mrtvých, popadl bych svého děda a udeřil ho pěstí,“ řekl Lenkeit v rozhovoru pro Der Spiegel. Dodal ale, že své předky nedokáže nenávidět a chtěl by se smířit se svým původem. Právě proto se rozhodl svůj příběh zveřejnit.

„Náhle jsem hleděl do tváře své babičky“

Pátrat na internetu začal Lenkeit podle svých slov poté, co viděl dokument o Himmlerovi, říšském vůdci jednotek SS, šéfovi gestapa a jednom z hlavních organizátorů holokaustu.

Narazil přitom na fotografii Himmlerovy sekretářky a milenky, která se nápadně podobala jeho babičce. „Na wikipedii jsem náhle hleděl do tváře své babičky,“ uvedl.

Zjistil, že Potthastová porodila Himmlerovi dvě děti – v roce 1942 syna Helgeho a v roce 1944 dceru Dorotheu. Helge a Dorothea byla jména Lenkeitova strýce a matky.

„Byl jsem v naprostém šoku,“ řekl. „Najednou jsi vnukem masového vraha,“ popsal své pocity. „Jak mohla moje babička milovat takové monstrum?“ dodal Lenkeit.

Odpověď na tuto otázku nemá dodnes. Nepomohli mu ani historici.

„Bohužel o vztahu Hedwig Potthastové a Heinricha Himmlera nevíme skoro nic,“ řekl expert na nacistické Německo, profesor Peter Longerich.

Mein Kampf svázaný v kůži z lidských zad

V memoárech se o Potthastové zmínila Lina Heydrichová, vdova po zastupujícím říšském protektorovi Čech a Moravy Reinhardu Heydrichovi, který v roce 1942 podlehl následkům atentátu československých výsadkářů. Podle ní měla Lenkeitova babička na Himmlera velký vliv.

Historik Longerich si ale myslí, že zřejmě nevěděla mnoho o zločinech šéfa SS, i když byla jeho osobní sekretářkou.

Ve vzpomínkách Martina Bormanna mladšího, syna stejnojmenného důvěrníka Adolfa Hitlera, ale Potthastová vystupuje jako někdo, kdo měl v domácnosti v roce 1944 sbírku nábytku z lidských kostí.

„Paní Potthastová nám ukázala vydání knihy Mein Kampf svázané v kůži z lidských zad,“ uvedl v roce 1999 Bormann mladší.

Matku s dítětem střelil do hlavy. Otřesný suvenýr holokaustu stopili polští odbojáři

Lenkeit časopisu Der Spiegel řekl, že má svou babičku v paměti jako „přátelskou starou paní“, která mu dávala čokoládu, když u ní byl na návštěvě v Baden-Badenu. V tomto jihoněmeckém městě Potthastová v roce 1994 zemřela.

Její někdejší milenec Himmler unikl justici, když v květnu 1945 spáchal sebevraždu kyanidovou kapslí. Potthastovou vyslýchali v roce 1945 američtí vojáci, před soudy se ale kvůli zapletení s nacistickým režimem nikdy nezodpovídala.

Lenkeit v rozhovoru s časopisem Der Spiegel řekl, že chce usilovat o to, aby Němci uznali nacistické dědictví ve svých rodinách a bojovali proti pravicově extremistickým silám v současné společnosti. „Nacistická ideologie nebyla vykořeněna, to mi leží na srdci,“ řekl.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

