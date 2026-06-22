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Myslivec natáhl dráty přes cyklostezku, obvinili ho z pokusu o vraždu

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  12:42

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Cyklostezka Dachtrail je úřady neschválená trasa pro horská kola mezi obcemi Eberstadt a Grantschen v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. (22. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Obvinění z pokusu o vraždu čelí v Německu myslivec, který se snažil zabránit používání nelegální lesní cyklostezky tím, že přes ni natáhl dráty. Muž tvrdí, že mu šlo pouze o odstrašení a vyslání varovného signálu.

Jednašedesátiletý myslivec podle obžaloby mezi červnem a srpnem 2024 opakovaně napínal dráty přes takzvaný Dachtrail – oblíbenou, ale úřady neschválenou trasu pro horská kola mezi obcemi Eberstadt a Grantschen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

„Vnímal jsem stále intenzivnější využívání této trasy jako vážný problém pro divokou zvěř i ostatní návštěvníky lesa,“ hájil se muž, povoláním zahradník, v prohlášení, které před soudem přečetla jeho obhájkyně.

Podle vyjádření se myslivec několik let snažil zabránit využívání trasy legálními prostředky, cyklisté ale na žádné jeho výzvy nereagovali. První dráty se při průjezdu cyklistů přetrhly, aniž by byl někdo zraněn. Poté však muž natáhl pevnější lanko, které bylo podle státního zastupitelství ve výšce 1,20 metru a bylo jen stěží viditelné. Jeden z cyklistů si pasti všiml a stačil na poslední chvíli zabrzdit.

Myslivec v prohlášení připustil, že natahovat dráty přes cyklostezku bylo „naprosto špatným rozhodnutím“. Podle státního zastupitelství naplňuje jeho činnost skutkovou podstatu trestného činu pokusu o vraždu spáchanou zákeřným způsobem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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