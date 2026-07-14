Ženy omamoval, znásilnění si natáčel, viní v Německu 68letého muže

Muž se podle vyšetřovatelů se ženami seznamoval na internetových seznamkách. Při následném setkání je omámil léky na spaní v kombinaci s alkoholem a znásilnil. Ženy, které policisté vyslechli, si proto na činy nevzpomínají.
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Policie muži přišla na stopu v roce 2025, když z podobných důvodů vyšetřovala jiného muže, s nímž obžalovaný komunikoval. Při domovní prohlídce z března 2025 se v jeho bytě v Berlíně našly i datové nosiče, na nichž specialista letos v únoru objevil řadu videí zobrazujících sexuální trestné činy. Od března letošního roku je muž ve vazbě.
Proces se má týkat 22 znásilnění, jichž se obžalovaný podle prokuratury dopustil na 14 ženách. V dalších případech vyšetřování pokračuje.