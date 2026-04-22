Německo otevře první Islámskou fakultu v Evropě, muslimové se radují

  14:36
Na univerzitě v západoněmeckém městě Münsteru vznikne první Islámská teologická fakulta v Evropě. Ve středu to oznámil rektor vysoké školy Johannes Wessels. Připravovat se na ní budou mimo jiné učitelé pro náboženskou výuku, která je na německých školách stále běžná.
Muslimové se účastní modlitby k svátku Eid al-Fitr v mešitě v Berlíně. (20. března 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Muslimové se modlí v mešitě v německém Duisburgu. (13. října 2023)
Lidé si během dne otevřených dveří prohlížejí mešitu v Kolíně nad Rýnem. (3....
Na univerzitě v Münsteru, která vznikla v roce 1773, existuje Katolická i Evangelická teologická fakulta. Islámská teologická fakulta k nim přibude od 1. července. Vyučovat se na ní bude od zimního semestru 2026/2027.

Podle rektora Wesselse se bude jednat o první podobnou fakultu svého druhu nejen v Německu, ale i v Evropě.

Z Německa chtějí chalífát. Gangsta pop-islamisté jsou dosud nepoznaná hrozba

Podle děkana budoucí fakulty Mouhanada Khorchideho, který je profesorem islámské náboženské pedagogiky, má založení fakulty pro muslimskou komunitu v Německu velký význam.

„Je to znamení uznání muslimů, protože s nimi bude možné debatovat i v akademickém kontextu,“ řekl podle agentury DPA na tiskové konferenci.

Na münsterské univerzitě dosud fungovalo Středisko pro islámskou teologii, které bylo součástí filologického oddělení. Nabízelo studium, které umožňovalo absolventům učit náboženství v německých školách.

Malí islamisté šikanují spolužáky, na školách jsou už často Němci v menšině

Založení samostatné fakulty umožní mimo jiné poskytovat doktorské studium. Místo bude na fakultě pro osm profesorů, a to mimo jiné v oborech islámské dějiny, etika či filozofie. Fakulta bude sídlit v novém kampusu, který se buduje pro teologické fakulty. Knihovna a menza budou pak pro studenty všech teologií společné.

V Německu, které má přes 83 milionů obyvatel, žije podle údajů ministerstva vnitra kolem 5,5 milionu muslimů. Největší skupiny tvoří věřící tureckého a syrského původu.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Německo otevře první Islámskou fakultu v Evropě, muslimové se radují

Muslimové se účastní modlitby k svátku Eid al-Fitr v mešitě v Berlíně. (20....

Na univerzitě v západoněmeckém městě Münsteru vznikne první Islámská teologická fakulta v Evropě. Ve středu to oznámil rektor vysoké školy Johannes Wessels. Připravovat se na ní budou mimo jiné...

22. dubna 2026  14:36

Říše přetrvá tisíc let! Disident obelstil ruské učitele, přiměl je recitovat Hitlera

Běloruský disident napálil ruské učitele a přiměl je recitovat Hitlera

Běloruský disident přiměl ruské učitele, aby nevědomky recitovali projev nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Pedagogové přitom věřili, že plní oficiální zadání Kremlu na podporu ruských vojáků...

22. dubna 2026  14:28

Zástupci zemí EU podpořili půjčku pro Ukrajinu, Maďarsko odvolalo blokaci

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Maďarsko odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané...

22. dubna 2026  13:03,  aktualizováno  14:25

Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal před jednáním vlády (20....

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek čelí ve Sněmovně kritice. „Označil úředníky ministerstva životního prostředí za parazity. Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve...

22. dubna 2026  14:24,  aktualizováno  14:25

O lety do Evropy je v Asii zájem. Dopravci se vyhýbají tradičním přestupním uzlům

Boeing 787-9 Dreamliner společnosti Korean Air

Počet letů z Asie do Evropy roste. Kvůli válce na Blízkém východě, se ale cestující i aerolinky vyhýbají tradičním přestupním uzlům, mezi něž patří například Dubaj. Analytici očekávají, že tento...

22. dubna 2026  14:17

Protesty studentů ONLINE: Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova resortu

Sledujeme online
Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

22. dubna 2026,  aktualizováno  14:14

„Člověk to umyje a pořád smrdí!“ Za vylitou močůvku proplatí družstvo lidem myčku

Premium
Zemědělský stroj měl závadu a při průjezdu obcí Nivnice rozlil na silnici...

Nepříjemnou situaci řešili ve středu dopoledne obyvatelé obce Nivnice na Uherskohradišťsku. Při projíždění zemědělské techniky obcí začala ze stroje kvůli technické závadě vytékat močůvka. Řada...

22. dubna 2026  14:13

Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

V Žižkovském tunelu snížili po nehodě rychlost

V Žižkovském tunelu se ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila...

22. dubna 2026  14:08

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

22. dubna 2026  14:04

RECENZE: Mrtvoly, strach, hysterie. Král napětí nevyměkl a znovu vysílá své vojsko

Premium
Fenomenální spisovatel Stephen King (2013)

Spisovatel Stephen King je doma nejvíc v žánru hororu, ale zvládá na výbornou taky příběhy mysteriózní, thrillerové nebo prostě detektivní. Někam na pomezí detektivky a thrilleru patří i jeho...

22. dubna 2026

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

Odbory ČT vyhlásily společně s iniciativou Veřejnoprávně stávkovou pohotovost...

Odbory České televize a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vyzývají k obraně veřejné služby,...

22. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  13:58

Patnáctiletý motorkář strážníkům zběsile ujížděl ulicemi Brna, policie hledá svědky

Patnáctiletý motorkář ujížděl strážníkům v Brně, stroj nakonec položil

Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi auty a křižovatky projížděl na červenou, až nakonec havaroval. Strážníci neskrývali překvapení, když...

22. dubna 2026  13:06,  aktualizováno  13:48

