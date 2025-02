Předseda mnichovské konference se rozbrečel na pódiu, Rusko se mu směje

„Tato konference začala jako transatlantická konference. Po pátečním projevu viceprezidenta Vance se musíme obávat, že naše společné hodnoty už nejsou tak společné. Jsem velmi vděčný všem těm evropským politikům, kteří promluvili a potvrdili hodnoty a zásady, jež brání. Nikdo to neudělal lépe než prezident Zelenskyj,“ pronášel Heusgen na závěr akce.

Rozruch na každoročním setkání diplomatů, armádních činitelů a politiků vyvolal proslov amerického viceprezidenta, který kritizoval údajný úpadek svobody slova v Evropě a zasvětil tomu většinu své řeči. O válce na Ukrajině se zmínil jen okrajově. Například podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové projel zněl, jako kdyby chtěl s Evropou vyvolat roztržku.

Kromě toho se navíc vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rozhodla o míru na Ukrajině jednat s Ruskem sama – bez Ukrajinců, bez Evropanů. S ohledem na tento vývoj se v pondělí v Paříži koná schůzka zástupců velkých evropských zemí.

Další větu už v neděli Heusgen nicméně nedořekl. „Dovolte mi to ukončit, což začíná být obtížné...“ zlomil se mu hlas. Se slzami v očích a za potlesku diváků pak odešel z pódia. S některými hosty se poté objal. A na sociálních sítích se ti, kteří video z bezpečnostní konference viděli, rozdělili na dva tábory.

Jedni kritizovali, že právě ve chvíli, kdy se Evropa bez Američanů musí vzchopit a ukázat sílu, její představitel brečí. Druzí ho hájili s tím, že emoce jsou lidské a dojmout se v takové atmosféře není nic zvláštního.

Matiné v léčebně, tvrdí Zacharovová

Na neobvyklou situaci ovšem zareagovala i Moskva. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová na Telegramu jednak celou konferenci označila za „matiné v psychiatrické léčebně“ a napsala, že by všichni přítomní diplomaté „měli dostat mléko na vyloučení jedovatých toxinů ze svých těl“. Projev „rusofoba Heusgena“ byl pak podle ní třešničkou na dortu.

„Prohlásil, že na Rusko by se neměl používat !!!appeasement!!!, protože tato politika ve třicátých letech dvacátého století nefungovala. To znamená, že lhal přímo z pódia v centru Mnichova, aniž připomněl kdo, koho a jak usmiřovali v roce 1938. Tak si to vynahradíme,“ píše mluvčí a popisuje okolnosti mnichovské dohody, v níž Západ přenechal československé Sudety hitlerovskému Německu.

Dodala, že tím začala druhá světová válka. „Ale pak se Heusgen neudržel a řekl, že Putin ‚reaguje jen na sílu‘, a pak... se rozplakal. Buď aby ukázal sílu slabosti, ale to je tak trochu ženský příběh. Nebo ze své další lži. Vždyť to byl Putin, kdo je v roce 2007 právě v této místnosti vyzval ke světové spolupráci, vzájemnému respektu a mezinárodnímu právu. Mimochodem, pochopili jste, proč si ten Němec utřel nos a pak si ho otřel o celé čelo?“ vysmívá se Zacharovová.

Devětašedesátiletý Heusgen v minulosti působil jako poradce někdejší německé kancléřky Angely Merkelové a mnichovské konferenci předsedal v posledních dvou letech. Po něm má vedení převzít bývalý generální tajemník NATO a současný norský ministr financí Jens Stoltenberg. Ten o Heusgenovi podle agentury DPA řekl, že konferenci „učinil silnější, rozšířil ji a zlepšil“.

V souvislosti s Heusgenovým emotivním rozloučením nyní mnozí připomínají, že to byl právě on, kdo se v německé delegaci na Valném shromáždění v roce 2018 smál Trumpovi. Ten tehdy právě varoval Němce před přílišnou závislostí na dodávkách ruského plynu.