Patří hidžáb na soutěž miss? Německo se pře, finalistku řeší i v parlamentu

Není to v Evropě první soutěž krásy, kdy porota ocenila i jiné ženy než klasické žurnálové blondýnky. Třeba v sousední Francii loni zvítězila v soutěži miss Angélique Angarni-Filoponová, která zaujala ve svých 34 letech jako historicky nejstarší vítězka, ale i tím, že pochází z karibského zámořského departementu Martiniku.
V Německu měl ale příběh pokračování, pro vítězku ne zcela příjemné. Mnohým Němcům se nelíbilo, že v přehlídce propagovala hidžáb, navíc ze své vlastní produkce.
Nabídla desetiprocentní slevu pod kódem AfD10. Muslimská podnikatelka nyní jásá, že její výrobky objednávají i nemuslimové, aby jí vyjádřili podporu.