Dobrindt řekl, že chce změnou zákona dosáhnout toho, aby nebylo snadné jej zneužít. Zákon o sebeurčení vstoupil v platnost loni 1. listopadu a pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.
Proti schválení zákona vystupovala strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou německá civilní kontrarozvědka v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, i někteří členové konzervativní unie CDU/CSU, která je nyní ve vládě a jejímž členem je i Dobrindt.
Prohlášením o nutné změně zákona ministr reagoval na případ Marly-Svenji Liebichové, pravicové extremistky, která byla ještě donedávna úředně mužem. Svena Liebicha v roce 2023 soud ve východoněmeckém Halle kvůli štvaní lidu, pomluvě a urážce poslal do vězení na rok a šest měsíců. Trest si má Liebichová po úřední změně pohlaví odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz). Podle časopisu Der Spiegel panuje v tomto případě „podezření“, že si Liebich nechal úředně změnit pohlaví účelově.
„Z justice, veřejnosti i politiků se tu dělají blázni, protože to zákon o sebeurčení umožňuje“ řekl Sternu k případu Dobrindt. Podle něj je případ Liebichové příkladem zneužití tohoto zákona. Jak přesně by jej chtěl změnit, ale ministr neuvedl. Strany současné vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se už v koaliční smlouvě dohodly, že zákon a jeho dopady zhodnotí.