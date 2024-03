Bezpečnost podle německé obrany: heslo „1234" zveřejnila hned u dokumentu

„Ještě před týdnem by to byl otřepaný vtip. Po útoku ruských špionů na Bundeswehr prostřednictvím odposlechů je to však extrémně trapné,“ míní Bild o opatření, které podnikl resort obrany, než zveřejnil oficiální prohlášení ke zprávě, že úřady vyšetřují závažný únik informací z jednání vysoce postavených příslušníků německého letectva.

Tisková zpráva je dostupná na webu ministerstva, které upozorňuje, že „toto prohlášení je chráněno heslem“. Heslo píše rovnou pod to. A je jím řada čísel 1234, před kterou varují odborníci už léta.

Na tak slabé heslo nemusí být člověk ani hacker, aby ho prolomil. Nicméně zde šlo úřadům právě o to, aby se zájemci o avizovanou informaci k jedenáctiminutovému zvukovému záznamu tiskové konference dostali. Je tak možné, že záměrně zvolily to nejjednodušší, jaké existuje.

K samotnému úniku odposlechů německý ministr obrany Boris Pistorius řekl, že ruský diktátor Vladimir Putin vede proti Německu informační válku a že jde o hybridní útok, který má podrýt německé odhodlání (pomoci napadené Ukrajině). Pistorius podle svých slov okamžitě nařídil „naprosté“ vyšetření incidentu.

Ten se dostal na světlo světa ve chvíli, kdy šéfredaktorka ruské televize RT Margarita Simonjanová zveřejnila nahrávku asi třicetiminutového rozhovoru německých důstojníků, kteří diskutovali o tom, jak by Ukrajina teoreticky mohla nasadit německé střely.

Zatím není jasné, jak se ruští špioni na linku společnosti WebEx dostali, a podle Bildu ani to, zda němečtí důstojníci měli povolení o těchto důvěrných záležitostech mluvit právě prostřednictvím této linky či zda bylo spojení odpovídajícím způsobem zabezpečené. Sám ministr v pondělí řekl, že podle počátečního vyšetřování může za únik individuální selhání.

Pokud jde o hesla, která skutečně nebyla určená zrakům veřejnosti, předloni takto čelila posměchu třeba slovenská politička Veronika Remišová. Ta v době, kdy působila jako ministryně pro investice, regionální rozvoj a informatizaci, na sociálních sítích zveřejnila fotografii, na níž je vidět, že má heslo k přihlášení do počítače napsané na papírku. A ten má přilepený přímo na monitoru počítače.

Ministerstvo se později posměchu bránilo s tím, že už heslo není aktuální a že se používalo pouze pro videokonference. Ještě předtím, v roce 2006, uniklo na veřejnost heslo i slovenského Národního bezpečnostního úřadu, který údajně několik let používal kód „nbusr123“.

V Česku se takto „odhalili“ například policisté v Královéhradeckém kraji, kteří loni představili nové chytré stanice pro analyzování nehod. Při prezentaci na internetu ukázali se služebním laptopem i heslo, které měli přilepené izolepou hned pod monitorem.