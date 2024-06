Němci, mlčte! Jinak jste rasisti. Média a politici problémy s migrací přehlížejí

Jako by se nechumelilo. Je osm ráno, na celoplošném rádiu Antenne Bayern právě běží zprávy. Hladina Dunaje se uspokojivě stabilizuje, celé Bavorsko se zapojí do akce Na kole do školy i do práce a veskrze tu panuje pozitivní nálada, protože sluníčko svítí a na svět je vlastně docela hezký pohled.

Fakt, že muslimský útočník, 25letý neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu, v pátek 31. května při útoku na náměstí v Mannheimu během demonstrace proti radikálnímu islámu zavraždil policistu a že minulé úterý se tam znovu útočilo nožem, se taktně přechází.

Ono se totiž chumelí. Možná že už v Německu nastává vánice. Jak říkal jeden můj bavorský známý – ještě že před volbami do Evropského parlamentu přišly povodně. Představa, že by média hlavní pozornost musela věnovat této vraždě, je nepředstavitelná. A to i devět let poté, co tehdejší kancléřka Angela Merkelová svým rozhodnutím otevřít uprchlíkům hranice spustila zatím nepřerušenou a možná nepřerušitelnou migrační vlnu.