Představa ministryně je zhruba taková, že imigranti by prozkoumali situaci ve své domovině, zda „domy ještě stojí a členové rodiny jsou naživu“, tím by si vytvořili ucelený názor, zda se mohou do Sýrie nastálo vrátit. Najednou by jezdili „jen tak se podívat“ do země, ze které museli prchat před údajným ohrožením života.

Dosud platilo, že pokud některé osoby cestují do zemí svého původu a cítí se tam bezpečně, tak už není důvod pro jejich ochranu. To by návrh popřel.