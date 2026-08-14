Co se stalo? Počty azylových žádostí se sice snížily, vypovídání nežádoucích migrantů jde ale ztuha. Příklad ze západoněmeckého Kolína nad Rýnem naznačuje, jak je to komplikovaná věc.
Přestože imigrační úřad v milionovém Kolíně proslul svými nekonečnými průtahy a zdlouhavým projednáváním žádostí, před časem učinil významnou výjimku. Reagoval bleskově, ale trochu jinak, než se čekalo.
Pro německé daňové poplatníky neznamená případ levnou záležitost. Spolu s manželkou a osmi dětmi inkasuje od státu měsíční příspěvky ve výši 7 500 eur.