Němcům došla s azylanty trpělivost, jejich přítomnost vadí polovině národa

18:24 , aktualizováno 18:24

Němcům dochází trpělivost s žadateli o azyl, a to navzdory tomu, že jich do země přichází čím dál tím méně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, podle kterého vidí azylanty v negativním světle více než polovina německých obyvatel. Imigranti vadí rekordnímu množství lidí, ani na vrcholu uprchlické krize nebyla čísla tak vysoká.