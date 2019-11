Každý třetí Němec bude mít za 20 let imigrantské kořeny, míní tamní expert

Podle ekonoma Herberta Brückera, který vede oddělení zkoumání migrace na německém Institutu pro výzkum zaměstnanosti (IAB), se Německo stane během několika příštích desetiletí mnohem rozmanitější zemí než nyní.

„Německo bude pestřejší. V současnosti je přibližně čtvrtina obyvatel přistěhovaleckého původu. Za dvacet let to bude nejméně 35 procent, ale mohlo by to být i více než 40 procent,“ uvedl Brücker v rozhovoru pro deník Welt.

Podle něj budou čísla vyšší ve větších městech.

„Ve městě jako je Frankfurt nad Mohanem bude až 70 procent obyvatel přistěhovaleckého původu. V Berlíně je to už nyní 35 procent. To, co dnes vidíme ve velkých městech, bude v budoucnu normální v celé zemi,“ vysvětluje.

Podle Brückera ale není třeba přistupovat k takovému vývoji negativně, protože pestrost populace bude v budoucnu stěžejní pro fungování místní ekonomiky. Data IAB naznačují, že Německo bude do roku 2060 potřebovat přibližně 400 tisíc nových migrantů ročně, aby nedošlo k poklesu hospodářství.

Ještě na začátku letošního roku přitom studie společnosti Bertelsmann uvedla, že Německo potřebuje každý rok přilákat jen přibližně čtvrt milionu migrantů. Podle odborníků už se země nemůže nadále spoléhat na pracovní sílu ze zemí Evropské unie. Aby vyplnila mezery, musí hledat také za jejími hranicemi.

Německo potřebuje imigranty z Blízkého východu a Ukrajiny

„Není třeba se obávat, že by situace dospěla až do bodu, kdy bude v zemi méně Němců než přistěhovalců. Němci tu vždy budou nejpočetnější skupinou, protože přistěhovalci jsou velmi rozdílní. Někteří jsou muslimové, jiní buddhisté, většina křesťané,“ vysvětluje Brücker.



BIM-Direktor Herbert Brücker im Interview mit der @welt: "Deutschland wird bunter" https://t.co/LqIXuWt79A — BIM (@BIM_HU_Berlin) November 4, 2019

Prioritou Německa je nicméně přilákat do země středně a vysoce kvalifikované migranty, píše stanice Deutsche Welle. Také Brücker potvrzuje, že Německo bude muset otevřít své dveře novým zemím, protože pracovní síla ze zemí jižní a východní Evropy je už dávno vyčerpaná.

„Potenciál přistěhovalců ze zemí jako je Portugalsko, Španělsko, Rumunsko nebo Bulharsko je pryč. Německo by mělo zaměstnat lidi ze západního Balkánu a Ukrajiny. Kvůli mladé populaci je relevantní i Blízký východ,“ říká.

Počet imigrantů roste i v Británii, nejvíce přicházejí z Polska

Počet obyvatel se zahraničními kořeny narůstá také v Británii. Uvádí to zpráva, kterou v říjnu zveřejnila Migrační observatoř Univerzity v Oxfordu. Lidé narození mimo Británii tvořili loni přibližně 14 procent britské populace, což je více než 9,3 milionů lidí. V roce 2004 to bylo o čtyři miliony méně.

Také v Británii se imigranti shlukují ve velkých městech. Nejvíce přistěhovalců bydlí v Londýně. Konkrétně tady žije 3,3 milion imigrantů, což představuje 37 procent všech obyvatel města. Situace je tedy podobná jako v Berlíně. Nejméně imigrantů naopak směřuje na území severního Irska.

Podle studie přichází největší množství přistěhovalců z Polska, dále z Rumunska, Indie, Irska, Itálie nebo Portugalska. Většině přistěhovalců je mezi 26 a 64 lety. Do země přicházejí nejčastěji kvůli rodině a práci.