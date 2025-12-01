Strach v předvánočním Německu. Kriminalita v nákupních centrech roste

Víkend, listopad 2025. Do Vánoc zbývá tak čtyři pět týdnů. Snažím se zaparkovat, ale je to očistec. Němci svoje nákupní soboty ctí a je to znát. Jsem v německém Pasově, asi padesát kilometrů od hraničního přechodu Strážný-Philippsreut a přede mnou by měl být skvělý nákupní podvečer.
Za normálních okolností bych zaparkovala kdekoli, kde bych našla místo, protože masy nakupujících už beze zbytku zaplnily kryté garáže u nákupních center i parkoviště ve středu města. Jenže tohle není úplně normální situace. Tohle je stav, v němž se Německo nalézá už nějaký ten pátek. Nebo spíš nějakých pár let. Stav strachu z nelegální migrace. Strach z kriminality. Strach z násilí.