Zeptejte se svých dcer. Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst

„Nemám, co bych odvolával,“ řekl Merz na tiskové konferenci v odpovědi na dotaz jednoho z novinářů. Na otázku, co přesně svým komentářem o obrazu německých měst myslel, Merz odpověděl, že se má novinář zeptat svých dcer, pokud nějaké má. Dají mu podle něj jasnou odpověď.
Kontroverzi vyvolal Merzův výrok, jejž kancléř pronesl minulý týden při návštěvě Postupimi. Na dotaz jednoho z novinářů, který se ptal na rostoucí podporu nacionalistické Alternativy pro Německo (AfD), Merz odpověděl, že jeho kabinetu se daří řešit některé problémy, jež předchozí vlády v oblasti migrace zanedbaly. „Ale samozřejmě máme ještě pořád tento problém v rázu měst, a proto ministr vnitra právě pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu,“ dodal kancléř.
Kritika se týkala především použití slova Stadtbild, které lze přeložit jako ráz či obraz města. Podle Merzových odpůrců tím kancléř naznačil, že z ulic německých měst musejí zmizet lidé vypadající jinak než průměrný Němec. Merz k tomu řekl, že trvá na tom, že na rázu německých měst je třeba něco změnit.
Německo má problém s rázem měst, prohlásil Merz. Kritici ho viní z rasismu
Na německého kancléře se snesla za výrok vlna kritiky, a to i z řad jeho Křesťanskodemokratické unie (CDU). Berlínský primátor Kai Wegner (CDU) řekl, že jeho město je „pestré, mezinárodní a kosmopolitní“. „To se bude vždy odrážet i v obrazu města,“ dodal. Zároveň přiznal, že německá metropole má problém s „násilím, odpadky a kriminalitou“.
Někteří spolustraníci se kancléře zastali, například předseda frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Jens Spahn. „Spolkový kancléř jen vyslovil něco, co každý vidí, když se projde po Duisburgu, ale i po leckterém středně velkém německém městě. Nelegální migrace něco změnila,“ uvedl. Problém lze podle něj vidět třeba i ve Frankfurtu nad Mohanem či Hamburku, především v okolí hlavních nádraží, kde lze pozorovat „drogové dealery, mladé muže, většinou s kořeny v zahraničí, většinou ve východní Evropě nebo arabsko-muslimském kulturním prostoru“.
„Protipožární zeď“ nezabrala, co teď s AfD? Zákazy nejsou řešení, zaznívá z CDU
V neděli se u Braniborské brány v centru Berlína na demonstraci svolané v reakci na Merzův výrok sešlo několik stovek lidí. Skandovali heslo „My jsme ráz města“. „Stojím tu jako někdo, jehož otec je Kurd,“ řekl jeden z řečníků. „Je můj otec tím problémem v rázu města, nebo jsem to já?“ položil otázku.
Německá média v posledních dnech dávala do kontrastu s Merzovým výrokem osm let staré vyjádření bývalé kancléřky Angely Merkelové. Ta se v podobné debatě o rázu německých měst proti rozlišování lidí podle vnějších znaků ostře ohradila. Uvedla, že ona sama rozhodně nedokáže rozlišit na ulici, jestli se setkala „s lidmi s kořeny v zahraničí, kteří mají německé občanství, nebo někým, kdo ho nemá“.