Polovina migrantů neudělá zkoušku z němčiny, některé školy s ní podvádí

Pokud chcete žít v Německu, naučte se alespoň základy jazyka a místních reálií, požaduje německá vláda od lidí, kteří v zemi hledají azyl a povolení k pobytu. Proto po celé zemi pro migranty a uznané uprchlíky zřizuje integrační a jazykové kurzy.

Počty těch, kteří je nezvládnou absolvovat, ale oproti předchozím rokům stoupají. Za minulý rok podle vládních údajů ze závěrečného testu propadlo 45 procent přihlášených: ze 202 tisíc zapsaných lidí jich 94 tisíc test nezvládlo.



Každý čtvrtý navíc propadl i přes dodatečné doučování. Oproti předminulému roku je to mírný nárůst – v roce 2017 kurzem neprošlo 40 procent migrantů a běženců.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF), který kurzy provozuje, je proto pod palbou kritiky ohledně toho, že kurzy nejsou dostatečně kvalitní.

Ovšem vzhledem k tomu, že pětina z celkového počtu účastníků kurzů byla před jejich zahájením negramotná, není zřejmě chyba jen na straně BAMF.

Úřad k tomu na svou obranu dodává i další důvody: nízkou docházku, prožité trauma nebo nedostatečnou „kulturu učení“. Mnozí „žáci“ totiž ve své zemi původu nikdy nechodili do školy.



Ani BAMF v tom ale nemusí být nevinně. Na úřad, který se už v minulých letech potýkal s podezřením z braní úplatků a prodeje kladně posouzených žádostí o azyl, padá stín i nyní.

Nejméně jeden z provozovatelů integračních kurzů podle listu Die Welt stojí před soudem kvůli podezření z manipulace s výsledky. Osvědčení o jazykové způsobilosti tak možná získali i ti, kdo se německy téměř nedomluví.

Dalších šestnáct škol během loňského roku kvůli podobným problémům ztratilo licenci.

Němcem za půl roku

Integrační kurzy trvají většinou šest měsíců, na jazykovou přípravu je vyhrazeno 600 hodin. Tu pak doplňují hodiny o německém právním systému, dějinách, kultuře a hodnotách.

Kurz má cizince naučit základní znalost němčiny na úrovni B1. Tedy tak, aby dokázali pochopit pomalou a jednoduchou konverzaci, mluvit ve snadných větách a porozumět běžnému textu.

Součástí závěrečné zkoušky je také test nazvaný „Život v Německu“. Celkem 310 otázek i se správnými odpověďmi je volně dostupných na internetu, do testu se náhodně vybere 33 z nich. K úspěšnému absolvování je třeba alespoň na 17 dotazů odpovědět správně, tedy zaškrtnout jednu ze čtyř nabízených možností.

Namátkou: Co patří mezi základní práva? Je to: a) právo držet zbraň, b) pěstní právo, c) svoboda projevu, d) právo vykonávat vlastní spravedlnost. Nebo: Co je to Bundeswehr? Na výběr jsou opět čtyři možnosti: a) německá policie, b) německý přístav, c) občanská iniciativa nebo d) německá armáda.