Německo loni zaznamenalo výrazný pokles nelegálních vstupů do země

Loňský počet nedovolených vstupů do země byl nejnižší od roku 2021, kdy do Německa bez potřebných dokladů přicestovalo 57 637 lidí. O rok později to bylo takřka 92 000 a předloni přes 127 549 lidí.

Německo, které je součástí schengenského prostoru, kontroluje od září 2015 hranici s Rakouskem, v říjnu předloňského roku zahájilo kontroly také na české, polské a švýcarské hranici a od poloviny loňského září kontroluje celou svou pozemní hranici.

Už na počátku října kancléř Olaf Scholz prohlásil, že kontroly na hranicích budou pokračovat tak dlouho, jak jen to bude možné. „A to bude velmi dlouho,“ dodal.

Kontroly na české hranici Německo prodloužilo několikrát. Aktuální prodloužení platí do 15. března. Ministryně vnitra Nancy Faeserová už nicméně avizovala, že kvůli boji s nelegální migrací budou kontroly na hranicích pokračovat i po tomto datu.