Firma MaRe Boote, které se obvinění týkají, sídlí ve městě Werne nedaleko Dortmundu na západě Německa. Její jednatel Marvin R. čelí obvinění, že je jedním z významných dodavatelů pro mezinárodní organizaci pašeráků lidí.
Podle médií dodal převaděčům čluny, motory a záchranné vesty za stovky tisíc eur. Podle WDR 35letý muž vyšetřovatelům tvrdí, že nevěděl, co se s jeho zbožím po prodeji děje.
|
Aktivista propíchl člun, na kterém připluli migranti. Protestovaly stovky zahalených
Policie podezřelého muže zadržela na základě mezinárodního zatykače vydaného ve Francii letos v květnu, později jej propustila na svobodu. Německé soudy ale už rozhodly o jeho vydání. Marvin R. se tomu brání. Ve Francii mu hrozí obžaloba z převaděčství, zločinného spolčení a neúmyslného zabití.
Při tragických nehodách v Lamanšském průlivu totiž od prosince 2024 do začátku letošního roku zahynuli nejméně čtyři lidé, kteří využívali zboží firmy MaRe Boote.
|
Zaplať a dokážeme, že jsi gay. Britský gang pomáhal chránit migranty před deportací
Podle odhadů se na člunech německé firmy z Francie do Británie dostaly jen letos tisíce lidí. Média navštívila i sklad společnosti na západě Německa. Bylo v něm 9000 záchranných vest, 20 motorů a 30 nafukovacích člunů.
Vyšetřovatel Christian Tiemann novináře upozornil na srolované čluny. „Jsou poměrně tenké, nic moc na nich není. Vydat se na tomhle do Lamanšského průlivu je životu nebezpečné,“ uvedl policista.