Mešita v německém Mannheimu pořádá kurzy manželství pro nezletilé dívky

Místem konání „dívčích večerů v mešitě“ je islámské Centrum Omara Al-Faruqa v německém městě Mannheim. Centrum se nachází ve čtvrti Neckarstadt-West, ve které je jeden z nejvyšších podílů migrantů. Mešita se skládá ze tří pater s oddělenými modlitebnami a učebnami pro muže a ženy.

Islámská komunita, která v současné době plánuje výstavbu mešity ve čtvrti Käfertal, se cítí nepochopena. Podle mluvčího sdružení Khalila Khalila šlo o „zavádějící formulaci“, která vzešla z ženského oddělení společenství.

Khalil také doplnil, že „dívčí večery“ jsou semináře, které mají mít výchovný přístup. „Jsme nezávislá organizace. Nechceme nikoho obracet na víru,“ dodal. „Mé dceři je nyní pět let. Byl bych raději, kdyby se vdávala až ve zralém věku,“ odpověděl na otázku, co si myslí o manželství od 13 let.

Městský radní Lennart Christ (CDU) mezitím vyzval městskou správu, aby situaci zcela objasnila. „Manželství od 13 let nemá v Německu místo,“ zmínil. Podle něj by podobné akce neměly být zamlčovány.

V mešitě svatby nezletilých žen neprobíhají

I samotné Centrum Omara Al-Faruqa, které bylo v minulosti vyšetřováno spolkovými úřady kvůli podezření z extremismu, se k případu vyjádřilo. „Cílem série akcí je posílit sebevědomí účastníků - také s ohledem na sexualitu a rovnocenné partnerství,“ napsalo. Že název seminářů vyvolal jiný dojem, než bylo původně zamýšleno, je mrzí. Centrum také dodalo, že v mešitě se neprovádí svatby žen mladších 18 let.

Podle Bádensko-Württemberského státního úřadu pro ochranu ústavy v současnosti neexistují žádné důkazy o zapojení salafistů do zmíněného klubu.

Pozvánka na semináře však byla po vyvolání kontroverzí z internetu odstraněna. „Celou záležitost budeme i nadále kriticky sledovat,“ slíbil radní Christ.