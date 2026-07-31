V předchozích dekádách tohoto století měli džihádisté políčeno nejprve na Británii, později se staly terčem krvavých útoků zejména Francie s Belgií. Poslední dobou jsou to Němci, kdo si zvykli číst zprávy o surových útocích páchaných mladíky s migračním pozadím, doplněné informací, že se jednalo o slušné chlapce ze sousedství, kteří vždy na chodbě zdravili.
Podle statistik se počet trestných činů přisuzovaných „náboženské ideologii“, tedy téměř vždy radikálnímu islámu, zvýšil ze 134 v roce 2022 na loňských 998.