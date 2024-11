Zatočit s flákači, sblížit se s Polskem. Jak může kancléř Merz změnit Německo

Logo volební kampaně CDU tvoří obrys Německa v jeho národních barvách a slogan „Znovu dopředu“ v modrém kruhu. Odstín modré byl zvolen záměrně, stejně jako první den horké fáze volební kampaně, který připadne na 5. ledna, uvádí list Die Welt. Modrá upomíná na město u italského jezera Como, kde měl vilu první kancléř CDU Konrad Adenauer. Den startu kampaně pak na datum jeho narození.

Důraz na připomínání Adenauera naznačuje, že konzervativní Merz se hodlá vrátit ke kořenům své strany a pokusit se o zopakování poválečného hospodářského zázraku. Chce se odvrátit od středové politiky, již nastolila poslední kancléřka CDU Angela Merkelová, označovaná za jeho „nemesis“, a ve které pokračuje současný kancléř Olaf Scholz ze Sociálnědemokratické strany Německa (SPD).

„Znovu dopředu“ podle Merze znamená „nezbytnou změnu politiky, kterou naše země nyní potřebuje“. Plánuje z Německa znovu udělat „světovou špičkou v hospodářském růstu a inovacích, v kvalitě života a vyhlídkách do budoucna, v rovných příležitostech a vzdělávacích možnostech“.

Kritika dávek

CDU pod jeho vedením zdůrazňuje, že je třeba zaměřit se na hospodářství. „Ekonomika nefunguje. Máme masivní odliv kapitálu,“ postěžoval si Merz. „Celý systém nefunguje. Potřebujeme lidi na trhu práce, ne na občanském příjmu.“

Právě občanský příjem, jenž od minulého roku nahradil dřívější systém podpory v nezaměstnanosti Hartz IV a další sociální dávky, je předsedovi CDU trnem v oku. Podle něj připomíná nepodmíněný základní příjem a odrazuje lidi od práce. „V každém druhém závodě zaměstnanci říkají: ‚Teď půjdu na občanský příjem‘,“ cituje jej list Frankfurter Rundschau.

CDU místo toho navrhuje takzvané „Nové základní zabezpečení“, jež by zavedlo striktnější pravidla. „Totální odmítači“, lidé, kteří bezdůvodně odmítají pracovní nabídky, by na něj zcela ztratili nárok. A pokud by příjemci dávek zmeškali více než jednu schůzku na úřadu práce, přišli by o ně též.

Merz nicméně zdůrazňuje, že hodlá zachovat německý sociální stát. „Podporuji zachování jádra sociálního státu. Ale naším úkolem je zajistit, aby se to dělo rozumně,“ uvedl s tím, že CDU není „čistě ekonomická strana“, nýbrž „strana sociálně tržního hospodářství“.

Program AfD Strana Alternativa pro Německo (AfD) ve svém novém předvolebním programu požaduje odchod Německa z Evropské unie a návrat k německé národní měně, uvádí magazín Der Spiegel, který získal jeho návrh. Ukrajina by se měla podle strany stát neutrálním státem „mimo EU a NATO“. O Putinově agresi vůči Ukrajině se program nezmiňuje, Rusko uvádí jako zdroj levného plynu.

V oblasti ekonomiky vnímá Merz jako velký problém současné vysoké ceny energií a velké dluhové zatížení, kvůli němuž Německo ztrácí svou konkurenceschopnost. Chce docílit levnější energie snížením daně z elektřiny na evropské minimum a poplatků za rozvodnou síť na polovinu. Plánuje snížení daní pro firmy a chce redukovat nadměrnou byrokracii tím, že za každý nový předpis musí jiný zmizet.

Bezpečnostní spolupráce s Polskem

Stanice Deutschlandfunk poznamenává, že CDU v poslední době jako středobod svého programu prezentuje stav hospodářství, zatímco dříve se spíše zaměřovala na témata vnitřní bezpečnosti a migrace. Změnu lze podle stanice přisoudit skutečnosti, že i Scholz slíbil vypovědět zamítnuté azylanty, a též faktoru amerických prezidentských voleb, v nichž byla nespokojenost s ekonomickou situací ústředním tématem.

V oblasti zahraniční politiky je Merz výrazně větším „jestřábem“ než Scholz. Prosazuje, aby Ukrajina dostala od Německa rakety Taurus, což se současný kancléř zdráhá udělat kvůli obavám z eskalace konfliktu s Ruskem. Merz se hodlá také více vymezovat vůči Číně.

Vzhledem ke stále patrnějšímu přesunu pozornosti USA směrem k Pacifiku a menší ochotě nastupující administrativy Donalda Trumpa věnovat se evropským záležitostem vyzývá lídr CDU k těsnější obranné spolupráci s Velkou Británií, Francií a Polskem. „Musíme přijmout společnou zahraniční politiku, bezpečnostní politiku a obrannou politiku,“ říká.

„Chceme být znovu hrdí na svoji zem,“ shrnuje Merz své volební poselství. Uvědomuje si, že jej může čekat osud výrazně neoblíbeného Scholze. „Musíme řídit očekávání, abychom lidi nezklamali,“ varoval.

Merzovy slabiny

V průzkumech CDU/CSU vede a Merz tak má vysokou šanci, že bude příštím kancléřem. Nedaří se mu nicméně příliš oslovit ženy, s jejichž podporou se straně vždy dařilo dosahovat volebních vítězství lépe. Příliš neboduje ani mezi lidmi ve věku mezi 18 a 30 lety.

Deutschlandfunk popisuje Merze jako schopného řečníka, který má ovšem sklon k impulzivnímu jednání a populistickým výrokům, čehož hodlají využít jeho soupeři. Nemá též žádné vládní zkušenosti, ani nevedl žádná koaliční jednání. „Jako předchozí lídr opozice by zřejmě musel změnit své způsoby,“ podotýká stanice.

Otázkou zůstává, s kým by byl ochoten vládnout. Die Welt upozorňuje, že CDU/CSU nechce ohledně možných koaličních partnerů činit žádná veřejná prohlášení. Do voleb hodlá jít sama ze sebe, nikoliv vést „koaliční kampaň“. Už se nicméně zavázala, že nepůjde do koalice s Alternativou pro Německo (AfD), Levicí a od ní odštěpeným politickým uskupením Sahry Wagenknechtové (BSW).

Na stole zůstává možnost spojení s některou ze stran donedávna fungující semaforové koalice. Nejpravděpodobnější je návrat velké koalice s SPD, jež fungovala tři ze čtyř funkčních období Merkelové. V dávnější minulosti CDU ráda vládla s FDP, ta se však do Spolkového sněmu možná vůbec nedostane. Pokud jde o Zelené, Merz a zvláště pak předseda CSU Markus Söder je označovali za své hlavní politické protivníky v „Ampelkoalition“ . Svá vyjádření už sice lehce zmírnili, možné spojenectví by však pravděpodobně narazilo na odpor části členské základny i voličů CDU/CSU.