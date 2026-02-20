CDU znovu zvolila Merze předsedou. Dostal přes 90 procent, více než minule

  19:55
Německá strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) si podle očekávání do svého čela opět zvolila kancléře Friedricha Merze. Na celostátním sjezdu ve Stuttgartu dostal 91,17 procenta hlasů, a dosáhl tak lepšího výsledku než při poslední volbě. Merz byl jediným kandidátem. Před hlasováním stranu vyzval, aby podpořila práci jeho kabinetu
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) ve Stuttgartu (20. února 2026) | foto: Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová se současným kancléřem Friedrichem...
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová na celostátním sjezdu...
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...
12 fotografií

„Když budeme jednotní, pak společně dokážeme všechno,“ řekl v úvodním projevu Merz. CDU tvoří nyní ve Spolkovém sněmu společně se sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU) nejsilnější frakci. Loni v květnu vznikla vláda CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které Merz předsedá. V čele CDU je od roku 2022.

Na výsledek páteční volby se s napětím čekalo hlavně kvůli tomu, že nebylo jasné, jak vysokou podporu Merz ve straně má. Nakonec dostal 91,17 procenta hlasů, tedy více než při posledním hlasování v roce 2024. Tehdy jej podpořilo při volbě předsedy 89,81 procenta delegátů.

V lednu 2022, když byl poprvé zvolen do čela CDU, dostal 95,33 procenta hlasů. Volba předsedy se na dnešním sjezdu zpozdila o více než tři hodiny kvůli technickým problémům s digitálním hlasováním, nakonec delegáti odevzdávali papírové volební lístky.

Kancléř Merz je pro zákaz sociálních sítí pro děti. Použil přirovnání k alkoholu

Merz před hlasováním na sjezdu řekl, že partneři a spojenci žádají, aby bylo Německo hnací silou v době, kdy se tvoří nový světový řád a Evropa čelí velkému tlaku. Kromě toho, že musí čelit geopolitickým problémům, podle kancléře vláda nezapomíná ani na domácí politiku a chystá reformy sociálního státu, které by měly společnost znovu spojit. K jednotě Merz vyzval také koaliční partnery ze sociální demokracie.

„Nedopustíme, aby AfD zruinovala zemi“

Kategoricky Merz vyloučil, že by CDU mohla spolupracovat se stranou Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. „S konečnou platností jsem se rozhodl, že budeme podporu pro naši politiku hledat jen v politickém středu naší země,“ uvedl.

Dodal, že z toho vyplývá, že aspoň prozatím je jediným možným koaličním partnerem pro CDU sociální demokracie. Křesťanští demokraté podle Merze nedopustí, aby „takzvaná Alternativa pro Německo naši zemi zruinovala“.

Starý řád je pryč, Evropa se musí stát světovým hráčem, řekl Merz v Mnichově

Merz v projevu rovněž slíbil, že bude pokračovat v úsilí o snížení byrokratické zátěže, snížení nákladů na energie a nastartování hospodářského růstu.

Čestným hostem letošního sjezdu, který potrvá až do soboty, je bývalá kancléřka Angela Merkelová, s níž má Merz napjaté vztahy. Merkelová totiž opakovaně kritizovala některé jeho kroky, například zpřísňování migrační politiky. Merkelová se sjezdu účastní poprvé od odchodu z aktivní politiky v roce 2021, na úvod se jí dostalo dlouhého potlesku. Jejím nejhorším výsledkem při volbě do funkce předsedkyně CDU bylo 88,4 procenta, což je výsledek z roku 2004. Nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2021, kdy pro ni hlasovalo 97,9 procenta delegátů.

CDU se nyní připravuje mimo jiné na sérii zemských voleb. Už v březnu se uskuteční volby v Bádensku-Württembersku a v Porýní-Falci. Obě hlasování by mohla CDU vyhrát. Čeká se ale, že ve volbách posílí AfD. Výrazný propad sociálních demokratů by podle pozorovatelů mohl rozklížit rovněž ústřední vládu v Berlíně. Na podzim se uskuteční také volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku-Anhaltsku a v Berlíně.

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  20:29

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné činnosti

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice po ohledání auta cizince...

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.

20. února 2026  20:14

Nejtemnější den. Britskou monarchií otřásá zatčení králova chlípného bratra

Premium
Bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor opouští policejní stanici v...

Ještěže se toho Alžběta II. nedožila. Potupný pád jejího zhýralého syna Andrewa ve čtvrtek korunovalo zatčení policií, navíc v den jeho šestašedesátých narozenin. Britská veřejnost ho svorně nenávidí...

20. února 2026

Už i USA chtějí, aby se Ukrajina stáhla i z nedobyté části Donbasu, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na zasedání Světového...

Spojené státy a Rusko od Ukrajiny požadují, aby kvůli ukončení války stáhla vojáky z Donbasu. A to i části, kterou ruští vojáci nedobyli, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V interview...

20. února 2026  19:35,  aktualizováno  19:55

Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) k dnešku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie....

20. února 2026  18:12,  aktualizováno  19:13

Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Sleva na jízdném 75 procent pro seniory a studenty, kterou má současná vláda v programovém prohlášení, by měla začít platit od 1. ledna 2027. V pátek to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD)....

20. února 2026  18:58

VIDEO: Bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta napadli v USA demonstranty

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Aliyeva

Tělesná stráž chránící ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadla krajany, kteří ve Washingtonu demonstrovali za osvobození politických vězňů. Na sociálních sítích se šíří video z incidentu....

20. února 2026  18:39

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

20. února 2026  17:49

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:34

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  17:31

