Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Úřad premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že izraelský bezpečnostní kabinet v pátek schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza. Na obsazení celého Pásma Gazy, které měl v plánu Netanjahu, se kabinet neshodl. Krok již odsoudila Velká Británie, Austrálie, Turecko nebo OSN.
|
Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny
Podle agentury AP je okupace města další eskalací ve 22 měsíců trvající izraelské ofenzivě rozpoutané po teroristickém útoku hnutí Hamás na jihu Izraele.
Připravujeme podrobnosti.